Появились кадры охоты FPV-дрона на «редкого зверя» в зоне СВО Военкор Коц показал уничтожение редкого на СВО дрона-разведчика LF 240

Операторы БПЛА 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили «редкого зверя» в зоне военной спецоперации, сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, «охота» велась на гексакориер R-18 и дрон-разведчик с вертикальным взлетом LF 240. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Сначала наша малая истребительная авиация уже буднично «уронила» гексакориер R-18. Следом за ним в небе был замечен «гибрид» — дрон-разведчик самолетного типа с вертикальным взлетом LF 240, — отметил военкор.

Ранее Вооруженные силы РФ блокировали в лесу у Синельниково в Харьковской области подразделения двух бригад украинской армии. По данным источников в силовых структурах, речь идет о 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригадах.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая между тем заявила, что украинское военное командование скрывает критическую ситуацию, сложившуюся вокруг Купянска. По ее словам, руководство армии умалчивает о надвигающейся катастрофе, которая назревала в течение года.