«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 19:03

Опубликовано видео подрыва бойца ВСУ на мине в Степановке

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Украинский боец подорвался на мине в Степановке на Константиновском направлении, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Момент детонации зафиксировали операторы БПЛА расчета «Метис» 238-й бригады ВС РФ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На кадрах видно, как два военных идут друг за другом у леса. Внезапно раздается взрыв, и один из них исчезает в клубах дыма и земли. Его напарник, заметив подрыв, резко бросается в сторону и убегает, оставляя товарища позади. Отмечается, что бойцы покидали позиции.

Ранее Вооруженные силы РФ блокировали в лесу у Синельниково в Харьковской области подразделения двух бригад украинской армии. По данным источников в силовых структурах, речь идет о 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригадах.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая между тем заявила, что украинское военное командование скрывает критическую ситуацию, сложившуюся вокруг Купянска. По ее словам, руководство армии умалчивает о надвигающейся катастрофе, которая назревала в течение года.

ВСУ
подрывы
мины
СВО
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Лазарев поздравил дочь с семилетием и показал архивные фото
Многомиллиардное имущество участвующего в СВО экс-мэра отдали государству
Суд арестовал профессора Сеченовского университета по делу о взятке
«Демократия по Санду»: Захарова о запрете ленты Гайдая в Молдавии
Лучшие бесплатные видеоредакторы: для компьютера и онлайн
Обвинения Эстонии в адрес России из-за МиГ-31 не нашли поддержки в ООН
SHAMAN впервые поделился впечатлениями после «Интервидения»
В Нидерландах объяснили смысл признания Палестины Европой
Собчак, Ширвиндт, Виторган: кого из артистов могут наказать за лайки в Сети
Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Ярославский аэропорт временно перестал принимать самолеты
Украинские морги забиты наемниками, огненный шторм в Харькове: что дальше
Топливо и большие стройки: кто отвечает за ритм мегапроектов
«Классные ребята»: Табаков о звездном трио с Безруковым и Кологривым
Раскрыты подробности атаки беспилотников на Москву
Стали известны детали разговора Трампа и Токаева
Иран раскрыл, что произойдет в случае неудачных переговоров с Западом
В США призвали Трампа ответить на предложение Путина по ДСНВ
БПЛА атакуют Москву
США и Казахстан заключили контракт на $4 млрд
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.