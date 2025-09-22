Украинский боец подорвался на мине в Степановке на Константиновском направлении, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Момент детонации зафиксировали операторы БПЛА расчета «Метис» 238-й бригады ВС РФ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На кадрах видно, как два военных идут друг за другом у леса. Внезапно раздается взрыв, и один из них исчезает в клубах дыма и земли. Его напарник, заметив подрыв, резко бросается в сторону и убегает, оставляя товарища позади. Отмечается, что бойцы покидали позиции.

Ранее Вооруженные силы РФ блокировали в лесу у Синельниково в Харьковской области подразделения двух бригад украинской армии. По данным источников в силовых структурах, речь идет о 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригадах.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая между тем заявила, что украинское военное командование скрывает критическую ситуацию, сложившуюся вокруг Купянска. По ее словам, руководство армии умалчивает о надвигающейся катастрофе, которая назревала в течение года.