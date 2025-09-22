«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 19:24

В Бурятии врач удалил пациентке здоровую почку

В Улан-Удэ пациентке удалили здоровую почку из-за ошибки в анализах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии врачи онкоцентра Улан-Удэ по ошибке удалили здоровую почку пациентке, перепутав анализы, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, Минздрав региона уже принес извинения.

Просто извините! Почки-то нет. Почему я им доверилась? Кошмар, а не жизнь!рассказала пациентка.

Во время операции хирург сообщил об удалении опухоли размером 15 на 7 сантиметров. Однако после повторного обследования выяснилось, что орган был в полном порядке. После этого замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Логина официально принесла извинения за произошедшее.

Следственные органы начали уголовное расследование по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пострадавшая потребовала от медицинского учреждения либо пересадить ей почку, либо выплатить денежную компенсацию.

Ранее медицинский трибунал Великобритании разрешил врачу-анестезиологу Сухайлу Анджуму вернуться к практике, несмотря на серьезный проступок. В сентябре 2023 года он оставил пациента под наркозом на восемь минут для интимной встречи с медсестрой, после чего был уволен. Трибунал, признав нарушения, оценил риск повторения как низкий.

врачи
операции
опухоли
Следственный комитет
