Папа утопил дочку с ДЦП, а школьник спас детей от педофила: главные ЧП дня

На Кубани отец убил и утопил ребенка с ДЦП, в Балашихе мигрант в измененном состоянии сознания таранил машины, в Костроме подросток спас детей от педофила — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Отец убил трехлетнюю дочку

В Краснодарском крае 50-летний мужчина признался в убийстве трехлетней дочери с ДЦП. 19 сентября он взял ребенка у матери и сказал, что поехал к гадалке. После мужчина соврал, что ребенка выкрали из коляски, но вскоре обман раскрылся.

«С целью сокрытия следов совершенного преступления и желая отвести от себя подозрения, злоумышленник сообщил матери девочки о том, что ребенка якобы похитили, после чего они обратились в правоохранительные органы. В настоящее время мужчина задержан следователем СКР по краю, ему предъявлено обвинение», — сообщали в управлении СКР по Кубани.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналисты писали, что местные жители сразу не поверили в историю с похищением.

«Это было неправдоподобно. Как кто-то может похитить ребенка, который находится вместе с родителем? [Девочка] сама уйти от отца не могла — она не ходит, у нее на ногах даже обуви не было», — рассказал один из местных жителей.

По данным СМИ, причиной жестокости могло стать нежелание платить алименты. Сейчас продолжаются поиски трупа девочки в реке. Работают водолазы, но им мешает сильное течение реки.

Мигрант протаранил машины в Подмосковье

В подмосковной Балашихе мигрант устроил погром во дворе жилого дома, протаранив несколько припаркованных автомобилей, инцидент попал на видео. Кроме того, иностранец активно сопротивлялся и оскорблял правоохранителей.

На кадрах видно, как задержанного мужчину в наручниках ведут к служебному автомобилю полиции. Также в ролике показаны поврежденные в результате ДТП машины.

Мигрант вел себя неадекватно. Предположительно, он мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Подросток спас детей от педофила

В Костроме 20 сентября мужчина едва не увел со двора двух детей. Подозреваемому 52 года, и ранее он был судим по статье о педофилии. Летом он вышел из колонии, где отбывал 15-летний срок.

Мужчину задержали до того, как он успел что-то сотворить с детьми. Очередных жертв растлителя при этом спас другой ребенок — семиклассник Денис. После того как он увидел, что пожилой мужчина пристает к ребятам, он спросил у него, чего мужчина хочет от них.

Злоумышленник грубо ответил подростку, что «сам разберется со своим сыном». Школьник переспросил мальчика, действительно ли мужчина приходится ему отцом, но тот помотал головой.

«Семиклассник подобрал камень, замахнулся и потребовал, чтобы мужчина оставил детей в покое, одновременно крикнув ребятам: „Быстро бегите домой!“ Дети смогли убежать. Мальчик бросил камень в сторону мужчины и тоже ретировался. Вслед школьнику прозвучали угрозы и нецензурная брань», — рассказал очевидец.

До того как мальчик взялся за камень, злоумышленник показал ему предмет, похожий на нож.

