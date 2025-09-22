«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 18:57

В Госдуме раскрыли, кто отдает приказы ударять по Крыму

Депутат Вассерман: приказы атаковать Крым отдают в НАТО

Средняя школа имени А.С. Терлецкого в поселке Форос на южном берегу Крыма, попавшая под удар БПЛА Средняя школа имени А.С. Терлецкого в поселке Форос на южном берегу Крыма, попавшая под удар БПЛА Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Отдавать приказы атаковать мирные объекты в российских регионах могут не только украинские власти, но и НАТО, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Такой вывод он сделал после атаки ВСУ на Крым в ночь на 22 сентября. Тогда в Форосе пострадали санаторий и школа, три человека погибли, а 16 получили ранения, передает MK.RU.

Я полагаю, что не только Зеленский. Распоряжение отдает НАТО. Мы по сути сейчас ведем боевые действия именно с альянсом. И ведем их в привычном для России режиме: на истощение. Такой формат ведения боевых действий, конечно, не нами придуман. <...> Но мы воевать на истощение умеем очень хорошо, — подчеркнул Вассерман.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил о необходимости нанесения масштабных ударов по украинским заводам по производству беспилотников. По его мнению, даже самая надежная ПВО не обеспечивает полной защиты от роя дронов, поэтому ключевой задачей является уничтожение всей производственной цепочки. Парламентарий предположил, что переговоры следует вести не с Киевом, а с Вашингтоном, поскольку поставки западной техники являются главным фактором продолжения конфликта.

Анатолий Вассерман
ВСУ
дроны
Крым
