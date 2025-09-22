«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 19:11

Российская студентка не пережила урок физкультуры

СК: в Дербенте студентка колледжа умерла во время урока физкультуры

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Дагестане студентка колледжа умерла во время урока физкультуры, по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе СК РФ по республике. Инцидент произошел в Дербенте.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, — заявили в СК.

В ведомстве добавили, что во время занятия студентка потеряла сознание. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спасти ее не удалось. Погибшая являлась студенткой первого курса Дербентского медицинского колледжа имени Илизарова.

Ранее в Санкт-Петербурге на Школьной улице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием студента на мопеде. 17-летний водитель мопеда столкнулся с легковым автомобилем в минуте езды от Национального открытого института. Молодой человек слетел с транспортного средства и оказался под колесами автомобиля. Предположительно, студент спешил на учебу. В результате аварии юноша с множественными переломами рук и ног, а также другими серьезными травмами был доставлен в реанимацию.

СК РФ
Дагестан
студенты
смерти
