Российская студентка не пережила урок физкультуры СК: в Дербенте студентка колледжа умерла во время урока физкультуры

В Дагестане студентка колледжа умерла во время урока физкультуры, по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе СК РФ по республике. Инцидент произошел в Дербенте.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, — заявили в СК.

В ведомстве добавили, что во время занятия студентка потеряла сознание. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спасти ее не удалось. Погибшая являлась студенткой первого курса Дербентского медицинского колледжа имени Илизарова.

