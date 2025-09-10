Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 12:24

Студент на мопеде влетел в крыло машины, пытаясь успеть на учебу

В Петербурге 17-летний студент врезался на мопеде в крыло автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студент на мопеде жестко влетел в крыло легкового автомобиля на Школьной улице в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». 17-летний парень попал в аварию в минуте езды от Национального открытого института.

На представленном видео видно, как водитель мопеда слетел с транспортного средства и оказался под колесами автомобиля. Предположительно, студент спешил на учебу к девяти утра. В результате аварии юноша попал в реанимацию с набором переломов — рук, ног и несколькими сильными травмами. Сейчас состояние несовершеннолетнего оценивается как тяжелое. Сведений о других пострадавших не представлено.

Ранее в Ивановской области автобус с детьми, которых он перевозил в Парскую среднюю школу из деревни Никониха Родниковского района, съехал в кювет. Предварительно, водитель не справился с управлением, а никто из несовершеннолетних не пострадал.

8 сентября в Курортном районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика. Ребенок и пожилые мужчина и женщина стали жертвами столкновения транспортных средств.

ДТП
студенты
Санкт-Петербург
аварии
