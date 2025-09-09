«Тенденция не очень хорошая»: в Киеве забили тревогу из-за отъезда молодежи «Страна.ua: украинские студенты берут академические отпуска и уезжают из страны

На Украине студенты массово берут академические отпуска, чтобы уехать за границу, заявил президент конфедерации работодателей страны Алексей Мирошниченко. Такая тенденция сложилась на фоне разрешения правительства покинуть государство мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, передает «Страна.ua». Мирошниченко назвал ситуацию «не очень хорошей».

Решение правительства всего 12 дней, поэтому говорить о какой-то массовой проблеме пока не приходится. Но тенденция, на мой взгляд, не очень хорошая. Студенты хотят оформить академический отпуск или перейти на онлайн-обучение для того, чтобы уехать, — сказал президент конфедерации.

Ситуация негативно повлияла и на рынок труда, добавил Мирошниченко. По его словам, окончательные выводы делать пока рано.

Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко, комментируя новое правило, заявил, что украинское правительство создало себе проблемы. Он считает, что это решение усугубит демографическую ситуацию и осложнит мобилизационные усилия. Политик призвал сосредоточить все силы на мобилизации вместо создания дополнительных возможностей для отъезда молодежи.