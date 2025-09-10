Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 12:06

Три человека пострадали при падении машины в реку в российском регионе

Три человека пострадали при падении машины в реку в Невельском районе Сахалина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека пострадали при падении машины УАЗ-3151 с моста в реку в Невельском районе Сахалина, сообщило региональное агентство по делам ГО, ЧС и ПБ в своем Telegram-канале. На место прибыли спасатели, одного из раненых, который застрял в автомобиле, деблокировали и передали врачам.

На момент аварии в машине находилось три человека, все они пострадали, — говорится в сообщении.

В агентстве пояснили, что причина аварии пока не установлена. Там добавили, что воды в русле реки, в которую упала машина, было немного.

Ранее в Ивановской области автобус, перевозивший детей в Парскую среднюю школу из деревни Никониха Родниковского района, примерно в 8:35 утра съехал в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, несовершеннолетние не пострадали, учителю оказали помощь на месте.

До этого ребенок и пожилые мужчина и женщина погибли при столкновении иномарки с грузовиком на 46 километре трассы «Скандинавия» в Курортном районе Санкт-Петербурга. Предварительно, водитель Toyota Camry наехал на стоявший в попутном направлении справа на островке безопасности грузовой автомобиль Shacman.

