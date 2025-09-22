Женщина-борец ММА применила удушающий прием и сломала руку Борец ММА Аманда Мацца сломала руку на турнире CFFC BJJ 15 в США

На турнире CFFC BJJ 15 бразильская спортсменка Аманда Мацца получила травму, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Во время попытки провести удушающий прием на американке Эмили Хансен она сломала руку.

Ситуация развивалась быстро, и обе спортсменки встревожились из-за инцидента. Допускалось, что у Мацца могла быть сломана челюсть. Однако выяснилось, что травма оказалась менее серьезной, но все же потребовала вмешательства. Судья принял решение остановить поединок и объявил победительницей Эмили Хансен.

Прием, который применила Мацца, называется rear naked choke (удушающий прием сзади). Его используют также в дзюдо и BJJ. Турнир прошел в Филадельфии в США.

Ранее российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян занял второе место на ЧМ в Загребе. Спортсмен уступил золото иранскому спортсмену Мохаммадхади Сарави. По данным источника, соревнования проходили в весовой категории до 97 кг.

Американский тренер ММА Хавьер Мендес заявлял, что нужно было сделать борцу Хабибу Нурмагомедову в 2017 году, чтобы избежать давления со стороны СМИ. Он убежден, что спортсмену нужно было выйти и проиграть.