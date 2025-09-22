«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 18:56

Женщина-борец ММА применила удушающий прием и сломала руку

Борец ММА Аманда Мацца сломала руку на турнире CFFC BJJ 15 в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На турнире CFFC BJJ 15 бразильская спортсменка Аманда Мацца получила травму, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Во время попытки провести удушающий прием на американке Эмили Хансен она сломала руку.

Ситуация развивалась быстро, и обе спортсменки встревожились из-за инцидента. Допускалось, что у Мацца могла быть сломана челюсть. Однако выяснилось, что травма оказалась менее серьезной, но все же потребовала вмешательства. Судья принял решение остановить поединок и объявил победительницей Эмили Хансен.

Прием, который применила Мацца, называется rear naked choke (удушающий прием сзади). Его используют также в дзюдо и BJJ. Турнир прошел в Филадельфии в США.

Ранее российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян занял второе место на ЧМ в Загребе. Спортсмен уступил золото иранскому спортсмену Мохаммадхади Сарави. По данным источника, соревнования проходили в весовой категории до 97 кг.

Американский тренер ММА Хавьер Мендес заявлял, что нужно было сделать борцу Хабибу Нурмагомедову в 2017 году, чтобы избежать давления со стороны СМИ. Он убежден, что спортсмену нужно было выйти и проиграть.

Бразилия
переломы
ММА
США
борцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался известный слон, который 24 года прожил в одиночестве
Пашинян оценил важность отношений Армении с НАТО
Российская студентка не пережила урок физкультуры
Появилось видео, как бойца ВСУ разрывает в клочья на мине
Кафельников назвал условие, при котором Медведев снова начнет побеждать
Техника как инструмент воспитания: чему дети учатся на кухне
«Солнцепек» устроил украинским войскам огненный апокалипсис
Папа утопил дочку с ДЦП, а школьник спас детей от педофила: главные ЧП дня
В Госдуме раскрыли, кто отдает приказы ударять по Крыму
Женщина-борец ММА применила удушающий прием и сломала руку
Глушаков в шутку заявил, что хочет стать главным тренером «Спартака»
Водитель маршрутки насмерть сбил школьницу на самокате
Женщина сломала шею при необычных обстоятельствах
Врач рассказал об одном из важных симптомов раннего диабета
Герой России раскрыл план Зеленского по отправке частей ВСУ в другие страны
Зеленский хочет получить разрешение отправлять ВСУ в другие страны
В Крыму призвали ввести режим ЧС после атаки на Форос
Экс-депутат Рады ответил, кто может организовать переворот на Украине
В Совфеде раскрыли, кто займется пошивом единой школьной формы
Бен Аффлек вспомнил о своей бывшей и разозлил Тома Круза
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.