«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 18:36

Мишустина включили в топ самых влиятельных евреев мира

Jerusalem Post включила Мишустина в топ-50 влиятельных евреев мира

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин был включен в топ-50 самых влиятельных людей мира с еврейскими корнями, сообщает израильская газета The Jerusalem Post. В публикации он характеризуется как доверенный администратор и специалист по решению проблем при президенте РФ Владимире Путине.

Издание отмечает, что Мишустин, чей отец, по данным журналистов, был еврей из Полоцка, управляет механизмом государственного аппарата, обеспечивающим функционирование страны. В рейтинге он представлен как фигура, отвечающая за внутреннюю стабильность и эффективность управления.

Первое место в списке занял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чья политика, по мнению составителей, кардинально меняет ситуацию на Ближнем Востоке. Вторую позицию занял специальный посланник США Стив Уиткофф, а в десятку также вошли руководитель Моссада Давид Барнеа и советники Белого дома. Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский, также имеющий еврейские корни, в данный рейтинг не попал.

Ранее Bloomberg сообщало, что самым влиятельным человеком в команде американского лидера Дональда Трампа является глава Административно-бюджетного управления США Рассел Воут. Отмечалось, что Воута называют архитектором реструктуризации правительства.

Россия
евреи
Михаил Мишустин
СМИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры охоты FPV-дрона на «редкого зверя» в зоне СВО
Скончался известный слон, который 24 года прожил в одиночестве
Пашинян оценил важность отношений Армении с НАТО
Российская студентка не пережила урок физкультуры
Появилось видео, как бойца ВСУ разрывает в клочья на мине
Кафельников назвал условие, при котором Медведев снова начнет побеждать
Техника как инструмент воспитания: чему дети учатся на кухне
«Солнцепек» устроил украинским войскам огненный апокалипсис
Папа утопил дочку с ДЦП, а школьник спас детей от педофила: главные ЧП дня
В Госдуме раскрыли, кто отдает приказы ударять по Крыму
Женщина-борец ММА применила удушающий прием и сломала руку
Глушаков в шутку заявил, что хочет стать главным тренером «Спартака»
Водитель маршрутки насмерть сбил школьницу на самокате
Женщина сломала шею при необычных обстоятельствах
Врач рассказал об одном из важных симптомов раннего диабета
Герой России раскрыл план Зеленского по отправке частей ВСУ в другие страны
Зеленский хочет получить разрешение отправлять ВСУ в другие страны
В Крыму призвали ввести режим ЧС после атаки на Форос
Экс-депутат Рады ответил, кто может организовать переворот на Украине
В Совфеде раскрыли, кто займется пошивом единой школьной формы
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.