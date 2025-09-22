Мишустина включили в топ самых влиятельных евреев мира Jerusalem Post включила Мишустина в топ-50 влиятельных евреев мира

Премьер-министр России Михаил Мишустин был включен в топ-50 самых влиятельных людей мира с еврейскими корнями, сообщает израильская газета The Jerusalem Post. В публикации он характеризуется как доверенный администратор и специалист по решению проблем при президенте РФ Владимире Путине.

Издание отмечает, что Мишустин, чей отец, по данным журналистов, был еврей из Полоцка, управляет механизмом государственного аппарата, обеспечивающим функционирование страны. В рейтинге он представлен как фигура, отвечающая за внутреннюю стабильность и эффективность управления.

Первое место в списке занял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чья политика, по мнению составителей, кардинально меняет ситуацию на Ближнем Востоке. Вторую позицию занял специальный посланник США Стив Уиткофф, а в десятку также вошли руководитель Моссада Давид Барнеа и советники Белого дома. Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский, также имеющий еврейские корни, в данный рейтинг не попал.

Ранее Bloomberg сообщало, что самым влиятельным человеком в команде американского лидера Дональда Трампа является глава Административно-бюджетного управления США Рассел Воут. Отмечалось, что Воута называют архитектором реструктуризации правительства.