Раскрыто состояние Ильи Деля после операции на позвоночнике Актеру Делю потребуется реабилитация после операции на позвоночнике

Актер Илья Дель, недавно перенесший операцию на позвоночнике после падения с первого этажа, вышел на связь, написал в Telegram-канале театральный блогер Георгий Цицишвили. Он подчеркнул, что артисту потребуется реабилитация.

Илья Дель вышел на связь со мной. Операция прошла успешно, нужна будет реабилитация, — написал Цицишвили.

По информации блогера, Дель в ближайшее время намерен сообщить подробности о своем здоровье. Новое заявление появится после того, как станут известны детали реабилитационного процесса. Не исключено, что для восстановления артисту потребуется финансовая помощь.

