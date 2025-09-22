«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 18:29

Раскрыто состояние Ильи Деля после операции на позвоночнике

Актеру Делю потребуется реабилитация после операции на позвоночнике

Актер Илья Дель Актер Илья Дель Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер Илья Дель, недавно перенесший операцию на позвоночнике после падения с первого этажа, вышел на связь, написал в Telegram-канале театральный блогер Георгий Цицишвили. Он подчеркнул, что артисту потребуется реабилитация.

Илья Дель вышел на связь со мной. Операция прошла успешно, нужна будет реабилитация, — написал Цицишвили.

По информации блогера, Дель в ближайшее время намерен сообщить подробности о своем здоровье. Новое заявление появится после того, как станут известны детали реабилитационного процесса. Не исключено, что для восстановления артисту потребуется финансовая помощь.

Ранее появилась информация, что народный артист России Борис Щербаков получил травму бедра, оступившись на коврике на балконе. Актер рассказал журналистам, что чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорое восстановление. При этом сообщалось, что в декабре артист уже попадал в больницу.

Кроме того, продюсеру группы «На-На» 78-летнему Бари Алибасову стало плохо из-за погоды в Москве. Его жена Елена отметила, что звездный супруг страдает метеозависимостью, поэтому «давление скачет».

актеры
операции
звезды
шоу-бизнес
