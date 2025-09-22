«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 18:14

«В хлам»: участницы группы t.A.T.u. назвали истинные причины распада

Участницы группы t.A.T.u. заявили, что группа распалась из-за разногласий

Участницы группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Лена Катина заявили, что причиной распада легендарного дуэта стали накопившиеся разногласия. В эфире «Шоу Воли» артистки рассказали, что уже не могли выносить друг друга.

Приходит такой период, когда ты взрослеешь. Короче, когда уже друг друга бесите. Мы просто разругались в хлам, — отметили певицы.

Также Юлия Волкова и Лена Катина рассказали о причинах воссоединения дуэта. По их словам, решение о возрождении группы было принято под влиянием двух факторов: настойчивых предложений от организаторов мероприятий и многочисленных просьб преданных поклонников.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что группа t.A.T.u не сможет полностью воссоединиться из-за потери прежней популярности. По его словам, хотя разовые выступления могут принести значительный доход, дуэт уже не в состоянии повторить былой успех.

До этого СМИ писали, что группа t.A.T.u может заработать около 30 млн рублей на продаже билетов на предстоящий концерт в Москве. Сообщалось о продаже половины билетов. Стоимость пригласительных варьируется от 5 тыс. рублей за самые дешевые места до 30 тыс. рублей за наиболее дорогие.

шоу-бизнес
t.A.T.u.
группы
звезды
