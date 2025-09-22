«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 18:54

Женщина сломала шею при необычных обстоятельствах

DM: британка сломала шею из-за зевка во время ухода за новорожденной дочерью

Жительница Великобритании получила перелом шейного отдела позвоночника в результате неудачного зевка, сообщает издание Daily Mail. По словам пострадавшей Хейли Блэк, травма произошла в момент, когда она ухаживала за своей новорожденной дочерью.

Женщина описала ощущения как удар электрическим током, после которого возникла мучительная боль. Несмотря на заверения мужа, что все в порядке, она настояла на вызове неотложной медицинской помощи.

Первоначальное обследование в больнице не выявило серьезных повреждений, и медперсонал отнесся к ее жалобам с недоверием. Однако более тщательная диагностика показала наличие перелома позвонков, который привел к параличу правой стороны тела.

Врачи прогнозировали, что пациентка не сможет ходить, но экстренная хирургическая операция позволила восстановить двигательные функции. Тем не менее, последствия травмы остались на всю жизнь — у женщины развились хронические заболевания, а каждое движение сопровождается болью.

Инцидент имел серьезные финансовые последствия для семьи, поскольку Хейли Блэк не может работать полный день и вынуждена постоянно принимать лекарства. Ей потребовалось длительное время для физического и эмоционального восстановления, включая повторное обучение ходьбе.

