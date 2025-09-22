«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 11:08

Звезду «Человека-паука» госпитализировали с сотрясением мозга

Актера Холланда увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга

Том Холланд Том Холланд Фото: IMAGO/Jennifer Bloc/Global Look Press

Британский актер Том Холланд получил травму головы во время съемок новой части фильма «Человек-паук», сообщает Daily Mail. По данным издания, 29-летний артист ударился головой во время исполнения одного из трюков. Его срочно госпитализировали.

Знаменитость доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Источники предположили, что съемки кинокартины Marvel стоимостью 150 млн фунтов стерлингов (около 17 млрд рублей) будут приостановлены на несколько недель, пока Холланд восстанавливается. Отец актера подтвердил информацию о произошедшем.

Ранее сообщалось, что один из оригинальных костюмов Человека-паука, в котором снимался Тоби Магуайр во второй и третьей частях трилогии Сэма Рэйми, ушел с молотка за $289 тыс. (23,5 млн рублей), хотя изначальная сумма была на уровне $50 тыс. (4 млн рублей). Имя покупателя не раскрывается.

До этого стало известно, что Холланд не смог купить безалкогольное пиво собственного бренда из-за британского паспорта. Во время поездки в США он решил проверить, можно ли найти его продукт в местных магазинах. В итоге пиво оказалось лишь в одном из трех супермаркетов, но, чтобы купить его, пришлось просить помощи у сотрудницы магазина.

Том Холланд
актеры
травмы
больницы
