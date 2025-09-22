Звезду «Человека-паука» госпитализировали с сотрясением мозга Актера Холланда увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга

Британский актер Том Холланд получил травму головы во время съемок новой части фильма «Человек-паук», сообщает Daily Mail. По данным издания, 29-летний артист ударился головой во время исполнения одного из трюков. Его срочно госпитализировали.

Знаменитость доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Источники предположили, что съемки кинокартины Marvel стоимостью 150 млн фунтов стерлингов (около 17 млрд рублей) будут приостановлены на несколько недель, пока Холланд восстанавливается. Отец актера подтвердил информацию о произошедшем.

Ранее сообщалось, что один из оригинальных костюмов Человека-паука, в котором снимался Тоби Магуайр во второй и третьей частях трилогии Сэма Рэйми, ушел с молотка за $289 тыс. (23,5 млн рублей), хотя изначальная сумма была на уровне $50 тыс. (4 млн рублей). Имя покупателя не раскрывается.

