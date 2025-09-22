Выступление Путина в Совбезе обернулось неожиданностью на МосБирже

Российский фондовый рынок показал позитивную динамику после выступления президента Владимира Путина на заседании Совета Безопасности. Индекс МосБиржи (IMOEX2) продемонстрировал рост, сумев сократить потери, понесенные в первой половине торгового дня.

В определенный момент бенчмарк достиг отметки 2734,32 пункта, что лишь на 0,02% ниже уровня закрытия торгов в предыдущую пятницу, 19 сентября. До заявления главы государства индекс показывал снижение порядка 0,8%.

По состоянию на 16:00 по московскому времени, среди лидеров роста выделялись акции следующих компаний: ЮГК (+1,51%), «Группа Астра» (+1,18%), «ФосАгро» (+1,09%), «Полюс» (+1,08%) и банк «Санкт-Петербург» (+0,89%). Одновременно с этим наблюдалось снижение стоимости бумаг ряда компаний. В лидерах падения оказались «Ростелеком» (-4,09%), «Юнипро» (-2,48%), «Ренессанс Страхование» (-2,39%), ПИК (-2,38%) и НОВАТЭК (-2,19%).

Ранее акции компании «М.Видео» резко подешевели на фоне анонсированной допэмиссии. Стоимость бумаг на МосБирже упала более чем на 22%, показав отметку в 63 рубля.