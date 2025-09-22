«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 18:38

Выступление Путина в Совбезе обернулось неожиданностью на МосБирже

Индекс МосБиржи показал рост после выступления Путина в Совбезе России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фондовый рынок показал позитивную динамику после выступления президента Владимира Путина на заседании Совета Безопасности. Индекс МосБиржи (IMOEX2) продемонстрировал рост, сумев сократить потери, понесенные в первой половине торгового дня.

В определенный момент бенчмарк достиг отметки 2734,32 пункта, что лишь на 0,02% ниже уровня закрытия торгов в предыдущую пятницу, 19 сентября. До заявления главы государства индекс показывал снижение порядка 0,8%.

По состоянию на 16:00 по московскому времени, среди лидеров роста выделялись акции следующих компаний: ЮГК (+1,51%), «Группа Астра» (+1,18%), «ФосАгро» (+1,09%), «Полюс» (+1,08%) и банк «Санкт-Петербург» (+0,89%). Одновременно с этим наблюдалось снижение стоимости бумаг ряда компаний. В лидерах падения оказались «Ростелеком» (-4,09%), «Юнипро» (-2,48%), «Ренессанс Страхование» (-2,39%), ПИК (-2,38%) и НОВАТЭК (-2,19%).

Ранее акции компании «М.Видео» резко подешевели на фоне анонсированной допэмиссии. Стоимость бумаг на МосБирже упала более чем на 22%, показав отметку в 63 рубля.

Мосбиржа
Совбез
Владимир Путин
рынки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская студентка не пережила урок физкультуры
Появилось видео, как бойца ВСУ разрывает в клочья на мине
Кафельников назвал условие, при котором Медведев снова начнет побеждать
Техника как инструмент воспитания: чему дети учатся на кухне
«Солнцепек» устроил украинским войскам огненный апокалипсис
Папа утопил дочку с ДЦП, а школьник спас детей от педофила: главные ЧП дня
В Госдуме раскрыли, кто отдает приказы ударять по Крыму
Женщина-борец ММА применила удушающий прием и сломала руку
Глушаков в шутку заявил, что хочет стать главным тренером «Спартака»
Водитель маршрутки насмерть сбил школьницу на самокате
Женщина сломала шею при необычных обстоятельствах
Врач рассказал об одном из важных симптомов раннего диабета
Герой России раскрыл план Зеленского по отправке частей ВСУ в другие страны
Зеленский хочет получить разрешение отправлять ВСУ в другие страны
В Крыму призвали ввести режим ЧС после атаки на Форос
Экс-депутат Рады ответил, кто может организовать переворот на Украине
В Совфеде раскрыли, кто займется пошивом единой школьной формы
Бен Аффлек вспомнил о своей бывшей и разозлил Тома Круза
Октоберфест-2025: наряды, угощения и количество пива на баварском празднике
«Будет крайней мерой»: в ФРГ сделали заявление по российским истребителям
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.