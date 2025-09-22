Галета с персиками, которая удивит простотой и вкусом: десерт, способный заменить шарлотку и блинчики

Все привыкли к шарлотке или блинам с яблоками, но есть выпечка, которая готовится несложно и выглядит празднично. Галета с персиками — это тот самый случай: минимум времени, доступные продукты и результат, который всегда впечатляет гостей.

Ингредиенты:

мука — 180 г;

сливочное масло — 90 г;

творог — 100 г;

сахар — 40 г;

щепотка соли;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

ледяная вода — 3 ст. л.;

персики — 400 г;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

миндальные лепестки — для украшения.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Смешайте муку, сахар, соль, разрыхлитель и ванильный сахар.

Шаг 2. Добавьте нарезанное кубиками масло и творог. Перетрите массу до состояния крошки.

Шаг 3. Влейте ледяную воду, замесите тесто и отправьте его в холодильник на 30 минут.

Шаг 4. Персики нарежьте, смешайте с сахаром и крахмалом.

Шаг 5. Тесто раскатайте, в центр выложите начинку, края заверните. Смажьте желтком, посыпьте миндальными лепестками.

Шаг 6. Выпекайте при 180 °C около 30 минут до золотистой корочки.

Результат — нежная ароматная галета, которая подойдёт и для семейного чаепития, и для праздничного стола.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.