23 сентября 2025 в 09:52

AT: машиностроительная отрасль Германии готовится к катастрофическому 2026 году

Немецкая ассоциация машиностроительной промышленности (VDMA) прогнозирует резкий спад производства в 2026 году, пишет American Thinker. По данным организации, падение может составить до 5%, что станет самым тяжелым показателем последних лет.

Экономисты отмечают, что в отрасли сохраняется негативная тенденция: с 2018 года производство снизилось примерно на 20%, а число рабочих мест в промышленности сократилось более чем на 200 тысяч. Восстановления экономики осенью 2025 года также не произошло, прогнозы по ВВП были пересмотрены в сторону ухудшения.

Ситуацию усугубляют высокая бюрократия, налоги, американские пошлины и усиление конкуренции со стороны Китая, который активно субсидирует свою промышленность. На этом фоне VDMA предупреждает, что Германия рискует войти не просто в рецессию, а в полномасштабную экономическую депрессию.

Если прогнозируемое падение на 5% подтвердится, то 2025 год станет для машиностроения «переломным моментом». Это ударит не только по промышленности, но и по социальным программам, напрямую зависящим от доходов сектора.

Ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что для Евросоюза полный отказ от энергоносителей из России приведет к упадку промышленности. По этой причине страны объединения, вероятнее всего, продолжат использовать часть российской нефти и газа. Эксперт напомнил, что энергетическая база западной экономики уже подорвана.

