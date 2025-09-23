Треугольники из лаваша с сыром и помидором: быстрый рецепт на завтрак и перекус. Сочетание расплавленного сыра, сочного помидора и пикантного чеснока в тонком хрустящем лаваше покорит всех гостей. Готовятся за 15 минут — исчезают за минуту!
Ингредиенты
- Лаваш тонкий — 2 листа
- Сыр твердый — 150 г
- Помидор — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — 2 ст. л.
- Укроп свежий — 3-4 веточки
- Масло растительное — для жарки
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Сыр натрите на мелкой терке, помидор нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс, укроп измельчите. Смешайте сыр, помидор, чеснок и зелень с майонезом, посолите и поперчите. Лаваш нарежьте на квадраты со стороной примерно 15 см.
- На каждый квадрат выложите 1-2 столовые ложки начинки, сверните треугольником, тщательно защипнув края. Обжарьте треугольники на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими сразу после приготовления.
