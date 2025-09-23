Треугольники из лаваша с сыром и помидором: быстрый рецепт на завтрак и перекус

Треугольники из лаваша с сыром и помидором: быстрый рецепт на завтрак и перекус

Треугольники из лаваша с сыром и помидором: быстрый рецепт на завтрак и перекус. Сочетание расплавленного сыра, сочного помидора и пикантного чеснока в тонком хрустящем лаваше покорит всех гостей. Готовятся за 15 минут — исчезают за минуту!

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 2 листа

Сыр твердый — 150 г

Помидор — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 2 ст. л.

Укроп свежий — 3-4 веточки

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Сыр натрите на мелкой терке, помидор нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс, укроп измельчите. Смешайте сыр, помидор, чеснок и зелень с майонезом, посолите и поперчите. Лаваш нарежьте на квадраты со стороной примерно 15 см. На каждый квадрат выложите 1-2 столовые ложки начинки, сверните треугольником, тщательно защипнув края. Обжарьте треугольники на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими сразу после приготовления.

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.