Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 15:00

Треугольники из лаваша с сыром и помидором: быстрый рецепт на завтрак и перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Треугольники из лаваша с сыром и помидором: быстрый рецепт на завтрак и перекус. Сочетание расплавленного сыра, сочного помидора и пикантного чеснока в тонком хрустящем лаваше покорит всех гостей. Готовятся за 15 минут — исчезают за минуту!

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий — 2 листа
  • Сыр твердый — 150 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Укроп свежий — 3-4 веточки
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Сыр натрите на мелкой терке, помидор нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс, укроп измельчите. Смешайте сыр, помидор, чеснок и зелень с майонезом, посолите и поперчите. Лаваш нарежьте на квадраты со стороной примерно 15 см.
  2. На каждый квадрат выложите 1-2 столовые ложки начинки, сверните треугольником, тщательно защипнув края. Обжарьте треугольники на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими сразу после приготовления.

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.

Читайте также
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Общество
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Слойки-рулетики с ветчиной и сыром: готовятся за 15 минут, а исчезают со стола мгновенно
Общество
Слойки-рулетики с ветчиной и сыром: готовятся за 15 минут, а исчезают со стола мгновенно
Рулетики из баклажанов с творожной начинкой: простая закуска с шикарным вкусом
Общество
Рулетики из баклажанов с творожной начинкой: простая закуска с шикарным вкусом
Печеночный паштет с коньяком и мускатным орехом: нежнейшая намазка на поджаристый хлеб
Общество
Печеночный паштет с коньяком и мускатным орехом: нежнейшая намазка на поджаристый хлеб
Готовим необычные творожные гренки с яблоками: сладкий завтрак за 15 минут — без хлопот и танцев с бубном
Общество
Готовим необычные творожные гренки с яблоками: сладкий завтрак за 15 минут — без хлопот и танцев с бубном
лаваш
сыр
помидоры
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о госпитализации актера Панкратова-Черного
Туманов раскрыл, как увеличить плодородие почвы осенью
Онищенко объяснил важность производства лекарств в РФ «акушеркой Урсулой»
В США заявили о возможном выходе из процесса урегулирования на Украине
Омбудсмен высказалась о детской благотворительности
Лукашенко обозначил главные «косяки» правительства Белоруссии
Россия предупредила о рисках столкновения с НАТО из-за одного инцидента
P. Diddy может выйти на свободу сразу после вынесения приговора
Рубио рассказал, на что должна пойти Украина для разрешения конфликта
Ржаная мука: современная выпечка с пользой для здоровья
Экономист раскрыл пользу от финансового паспорта
«Не менее 9 млрд рублей»: источник раскрыл активы российского судьи
В Минобороны оценили прогресс в освобождении Купянска
Боец больше двух километров нес товарища под угрозой удара ВСУ
Раскрыто, почему при ударе России по Запорожью ФАБ оказались выгоднее ракет
«Зеленский уже труп»: кто готовит заговор, что это значит для Москвы
Захарова рассказала, чем молдавский народ отличается от властей в Кишиневе
Неизвестный поджигатель спалил шесть авто и скрылся
Онищенко предположил, чем обернутся слова Трампа о парацетамоле
«Война проиграна»: политолог назвал признаки конца правления Зеленского
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.