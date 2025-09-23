Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 14:00

Печеночный паштет с коньяком и мускатным орехом: нежнейшая намазка на поджаристый хлеб

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печеночный паштет с коньяком и мускатным орехом: нежнейшая намазка на поджаристый хлеб! Это настоящая находка для праздничного стола или изысканного бутерброда на завтрак. Нежная текстура, богатый вкус с нотками коньяка и мускатного ореха, и элегантный вид сделают его звездой любой трапезы.

Ингредиенты

  • Печень (утиная, куриная или говяжья) — 500 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь вареная — 1 шт.
  • Яйца вареные — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сливки 20-33% — 100 мл
  • Масло сливочное — 100 г
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Коньяк — 50 мл
  • Тимьян сушеный — 1 ч. л.
  • Мускатный орех — щепотка
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Сахарная пудра — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

  1. Очищенную от пленок и прожилок печень промойте и обсушите. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте чеснок и тимьян, через минуту выложите печень. Обжаривайте 10 минут, влейте коньяк и аккуратно подожгите (или выпаривайте алкоголь 2-3 минуты без огня). Готовьте еще 10 минут до исчезновения кровянистого сока, влейте сливки и тушите 5 минут.
  2. Пропустите массу через мясорубку дважды (сначала на крупной, затем на мелкой решетке). Добавьте растопленное сливочное масло, тертую вареную морковь, измельченные яйца, мускатный орех, соль, перец и сахарную пудру. Тщательно вымешайте до однородности. Переложите паштет в форму, разровняйте и охладите 4-6 часов. Для подачи украсьте клюквенным желе или зеленью.

Совет: вкус паштета раскрывается полнее после полного остывания.

Ранее мы готовили горячие бутерброды с крабовыми палочками. Вкуснятина на завтрак или перекус.

