Курица, сметана, чеснок — готовим обалденную подливку: вкусно с любым гарниром! Сочная курица в сметанном соусе — это классическое блюдо, которое никогда не выходит из моды. Идеальный вариант для сытного семейного ужина, где мясо тает во рту, а густой сливочный соус просится на любую гарнир. Простота приготовления и божественный вкус!
Ингредиенты
- Курица (бёдрышки или грудка) — 800 г
- Сметана 20% — 250 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Мука — 1 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Зелень укропа — для подачи
Приготовление
- Курицу нарежьте средними кусками, посолите, поперчите, обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки. Лук нарежьте полукольцами, добавьте к курице и пассеруйте до мягкости. Убавьте огонь, добавьте сметану, муку, паприку и пропущенный через пресс чеснок, аккуратно перемешайте.
- Тушите под крышкой на медленном огне 20-25 минут до полной готовности курицы. Перед подачей посыпьте свежим укропом. Идеально сочетается с картофельным пюре, рисом или пастой.
