Курица, сметана, чеснок — готовим обалденную подливку: вкусно с любым гарниром! Сочная курица в сметанном соусе — это классическое блюдо, которое никогда не выходит из моды. Идеальный вариант для сытного семейного ужина, где мясо тает во рту, а густой сливочный соус просится на любую гарнир. Простота приготовления и божественный вкус!

Ингредиенты

Курица (бёдрышки или грудка) — 800 г

Сметана 20% — 250 г

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Масло растительное — 2 ст. л.

Мука — 1 ст.л.

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Зелень укропа — для подачи

Приготовление

Курицу нарежьте средними кусками, посолите, поперчите, обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки. Лук нарежьте полукольцами, добавьте к курице и пассеруйте до мягкости. Убавьте огонь, добавьте сметану, муку, паприку и пропущенный через пресс чеснок, аккуратно перемешайте. Тушите под крышкой на медленном огне 20-25 минут до полной готовности курицы. Перед подачей посыпьте свежим укропом. Идеально сочетается с картофельным пюре, рисом или пастой.

