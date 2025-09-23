«Интервидение-2025»


23 сентября 2025 в 11:00

Курица, сметана, чеснок — готовим обалденную подливку: вкусно с любым гарниром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица, сметана, чеснок — готовим обалденную подливку: вкусно с любым гарниром! Сочная курица в сметанном соусе — это классическое блюдо, которое никогда не выходит из моды. Идеальный вариант для сытного семейного ужина, где мясо тает во рту, а густой сливочный соус просится на любую гарнир. Простота приготовления и божественный вкус!

Ингредиенты

  • Курица (бёдрышки или грудка) — 800 г
  • Сметана 20% — 250 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Мука — 1 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.
  • Зелень укропа — для подачи

Приготовление

  1. Курицу нарежьте средними кусками, посолите, поперчите, обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки. Лук нарежьте полукольцами, добавьте к курице и пассеруйте до мягкости. Убавьте огонь, добавьте сметану, муку, паприку и пропущенный через пресс чеснок, аккуратно перемешайте.
  2. Тушите под крышкой на медленном огне 20-25 минут до полной готовности курицы. Перед подачей посыпьте свежим укропом. Идеально сочетается с картофельным пюре, рисом или пастой.

Ранее мы готовили хрустящие куриные стрипсы. Простое блюдо, от которого в восторге дети и взрослые.

