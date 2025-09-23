Нежный паштет из куриной печени и грудки с чесноком! Очень вкусно с поджаренным хлебом на завтрак!

Любите паштет из куриной печени, но хотите чего-то нового? Попробуйте этот удивительный рецепт, где классическая печень дополнена нежной куриной грудкой! Сочетание двух видов мяса создаёт неповторимый вкус, а чеснок придаёт пикантность. Готовится паштет проще простого, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Этот деликатес станет украшением вашего стола и порадует даже самых искушённых гурманов.

Возьмите 500 граммов куриной печени, 300 граммов куриной грудки, 2–3 зубчика чеснока, 100 граммов сливочного масла, 1 луковицу, 1 морковь, соль и перец по вкусу.

Печень и грудку промойте, обсушите. Лук и морковь нарежьте кубиками. В сковороде растопите немного масла, обжарьте овощи до мягкости. Добавьте печень и грудку, обжаривайте 7–10 минут до готовности.

Переложите мясо с овощами в блендер, добавьте размягчённое масло, чеснок, соль и перец. Измельчите до однородной консистенции.

Переложите паштет в форму, разровняйте поверхность. Охладите в холодильнике минимум 2 часа. Подавайте с хлебом, крекерами или используйте для бутербродов.

