21 сентября 2025 в 18:00

Беру свеклу и баночку фасоли — получаю вкуснейший хумус: готовится на раз-два

Беру свеклу и баночку фасоли — получаю вкуснейший хумус: готовится на раз-два. Яркий, полезный и невероятно нежный хумус, который украсит любой стол! Идеальная закуска для тех, кто любит полезное и красивое. Намазывайте на тосты, подавайте с овощами или просто ешьте ложкой — невозможно остановиться!

Ингредиенты

  • Свекла (запеченная или отварная) — 1 шт. (небольшая)
  • Нут консервированный (или отварной) — 200 г
  • Паста тахини — 1 ст. л.
  • Сок лимонный — 1 ст. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Чеснок — 1–2 зубчика
  • Отвар от нута — 80 мл
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Свеклу очистите, нарежьте кубиками. В блендер сложите все ингредиенты: свеклу, нут, тахини, лимонный сок, масло, чеснок. Влейте отвар от нута для нужной консистенции. Взбивайте до однородной кремовой текстуры.
  2. Посолите по вкусу. Подавайте, сбрызнув маслом и посыпав кунжутом или орешками. Идеально с морковными палочками и лавашом!

Ранее мы готовили салат «Яркий» со свеклой, сайрой и яйцами! Два прихлопа — и готово.

