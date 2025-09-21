Беру свеклу и баночку фасоли — получаю вкуснейший хумус: готовится на раз-два. Яркий, полезный и невероятно нежный хумус, который украсит любой стол! Идеальная закуска для тех, кто любит полезное и красивое. Намазывайте на тосты, подавайте с овощами или просто ешьте ложкой — невозможно остановиться!

Ингредиенты

Свекла (запеченная или отварная) — 1 шт. (небольшая)

Нут консервированный (или отварной) — 200 г

Паста тахини — 1 ст. л.

Сок лимонный — 1 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Чеснок — 1–2 зубчика

Отвар от нута — 80 мл

Соль — по вкусу

Приготовление

Свеклу очистите, нарежьте кубиками. В блендер сложите все ингредиенты: свеклу, нут, тахини, лимонный сок, масло, чеснок. Влейте отвар от нута для нужной консистенции. Взбивайте до однородной кремовой текстуры. Посолите по вкусу. Подавайте, сбрызнув маслом и посыпав кунжутом или орешками. Идеально с морковными палочками и лавашом!

Ранее мы готовили салат «Яркий» со свеклой, сайрой и яйцами! Два прихлопа — и готово.