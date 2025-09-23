«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 09:00

Кефирные оладьи с яблоками: вкуснейший завтрак всего на 155 ккал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кефирные оладьи с яблоками: вкуснейший завтрак всего на 155 ккал! Идеальный завтрак для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусной выпечки. Аромат корицы и сочные кусочки яблока делают каждый оладушек маленьким десертом.

Ингредиенты

  • Кефир обезжиренный — 500 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 1/2 стакана
  • Соль — 1 щепотка
  • Сода — 1/2 ч. л.
  • Мука пшеничная — 2 стакана
  • Яблоки — 2 шт.
  • Масло растительное — для жарки
  • Корица молотая — для подачи
  • Пудра сахарная — для подачи

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром до пены, соедините с кефиром и солью. Добавьте соду и просеянную муку, аккуратно перемешайте до однородности без комочков. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкими дольками.
  2. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте тесто столовой ложкой, сверху сразу размещайте яблочные дольки, слегка вдавливая их. Обжаривайте оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой и корицей.

Ольга Шмырева
