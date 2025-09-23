Кефирные оладьи с яблоками: вкуснейший завтрак всего на 155 ккал! Идеальный завтрак для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусной выпечки. Аромат корицы и сочные кусочки яблока делают каждый оладушек маленьким десертом.
Ингредиенты
- Кефир обезжиренный — 500 мл
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 1/2 стакана
- Соль — 1 щепотка
- Сода — 1/2 ч. л.
- Мука пшеничная — 2 стакана
- Яблоки — 2 шт.
- Масло растительное — для жарки
- Корица молотая — для подачи
- Пудра сахарная — для подачи
Приготовление
- Взбейте яйца с сахаром до пены, соедините с кефиром и солью. Добавьте соду и просеянную муку, аккуратно перемешайте до однородности без комочков. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкими дольками.
- На разогретую сковороду с маслом выкладывайте тесто столовой ложкой, сверху сразу размещайте яблочные дольки, слегка вдавливая их. Обжаривайте оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой и корицей.
