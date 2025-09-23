Кефирные оладьи с яблоками: вкуснейший завтрак всего на 155 ккал

Кефирные оладьи с яблоками: вкуснейший завтрак всего на 155 ккал

Кефирные оладьи с яблоками: вкуснейший завтрак всего на 155 ккал! Идеальный завтрак для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусной выпечки. Аромат корицы и сочные кусочки яблока делают каждый оладушек маленьким десертом.

Ингредиенты

Кефир обезжиренный — 500 мл

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1/2 стакана

Соль — 1 щепотка

Сода — 1/2 ч. л.

Мука пшеничная — 2 стакана

Яблоки — 2 шт.

Масло растительное — для жарки

Корица молотая — для подачи

Пудра сахарная — для подачи

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром до пены, соедините с кефиром и солью. Добавьте соду и просеянную муку, аккуратно перемешайте до однородности без комочков. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкими дольками. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте тесто столовой ложкой, сверху сразу размещайте яблочные дольки, слегка вдавливая их. Обжаривайте оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой и корицей.

Ранее мы готовили горячие бутерброды с крабовыми палочками. Вкуснятина на завтрак или перекус.