Горячие бутерброды с сыром и творогом: поджаристый хлеб и тягучая начинка. Нежные, сытные и невероятно ароматные, они станут идеальным завтраком или перекусом, который соберет всю семью у стола. Попробовав их всего один раз, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова, радуя близких простым и таким вкусным блюдом.

Ингредиенты

Тостовый хлеб или батон — 6-8 ломтиков

Сыр твёрдый — 100 г

Молоко — 100 мл

Яйца — 4 шт.

Творог — 100 г

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Травы прованские — 1 ч. л.

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца с молоком до однородности. Для начинки смешайте творог, соль, перец и прованские травы, сыр и тщательно перемешайте. Ломтики тостового хлеба обмакните с обеих сторон в яичную смесь и выложите на противень, застеленный пергаментом. Сверху распределите начинку из творога и сыра. Запекайте в духовке при 180 °C около 15–20 минут до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими, пока они особенно нежные и ароматные.

