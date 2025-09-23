«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 08:00

Горячие бутерброды с сыром и творогом: поджаристый хлеб и тягучая начинка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горячие бутерброды с сыром и творогом: поджаристый хлеб и тягучая начинка. Нежные, сытные и невероятно ароматные, они станут идеальным завтраком или перекусом, который соберет всю семью у стола. Попробовав их всего один раз, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова, радуя близких простым и таким вкусным блюдом.

Ингредиенты

  • Тостовый хлеб или батон — 6-8 ломтиков
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Молоко — 100 мл
  • Яйца — 4 шт.
  • Творог — 100 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Травы прованские — 1 ч. л.

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с молоком до однородности. Для начинки смешайте творог, соль, перец и прованские травы, сыр и тщательно перемешайте. Ломтики тостового хлеба обмакните с обеих сторон в яичную смесь и выложите на противень, застеленный пергаментом.
  2. Сверху распределите начинку из творога и сыра. Запекайте в духовке при 180 °C около 15–20 минут до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими, пока они особенно нежные и ароматные.

Ранее мы готовили шпротные бутерброды, которые станут звездой стола! Так вы точно не готовили.

бутерброды
тосты
простой рецепт
завтраки
сыры
творог
Ольга Шмырева
О. Шмырева
