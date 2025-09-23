Горячие бутерброды с сыром и творогом: поджаристый хлеб и тягучая начинка. Нежные, сытные и невероятно ароматные, они станут идеальным завтраком или перекусом, который соберет всю семью у стола. Попробовав их всего один раз, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова, радуя близких простым и таким вкусным блюдом.
Ингредиенты
- Тостовый хлеб или батон — 6-8 ломтиков
- Сыр твёрдый — 100 г
- Молоко — 100 мл
- Яйца — 4 шт.
- Творог — 100 г
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Травы прованские — 1 ч. л.
Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйца с молоком до однородности. Для начинки смешайте творог, соль, перец и прованские травы, сыр и тщательно перемешайте. Ломтики тостового хлеба обмакните с обеих сторон в яичную смесь и выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Сверху распределите начинку из творога и сыра. Запекайте в духовке при 180 °C около 15–20 минут до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими, пока они особенно нежные и ароматные.
