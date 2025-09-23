«Тещин язык» на зиму — лучшая пряная закуска из баклажанов и перца

Как приготовить закуску из баклажанов и перца на зиму: простой рецепт

Эта заготовка — настоящая находка для тех, кто любит пикантные овощные блюда. Сочные баклажаны, сладкий болгарский перец и томаты создают насыщенный вкус, а легкая острота придает закуске характер. «Тещин язык» отлично подойдет к мясным и рыбным блюдам или станет самостоятельным аппетитным дополнением к гарнирам.

Подготовьте около 2 кг баклажанов: вымойте их, нарежьте продолговатыми ломтиками и слегка присыпьте солью, оставьте на 15–20 минут, чтобы убрать горечь. Затем обсушите и обжарьте на сковороде до легкой румяной корочки.

Для соуса пропустите через мясорубку 1,5 кг спелых помидоров, добавьте 500 г сладкого перца и 2–3 острых перчика, измельченных вместе с семенами (по желанию остроты). Влейте 100 мл растительного масла, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли и 50 мл уксуса 9 %, тушите на медленном огне 15 минут, помешивая.

В соус аккуратно уложите обжаренные баклажаны, прогрейте все вместе еще 10 минут. Горячую закуску разложите по стерилизованным банкам, плотно закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Совет: чтобы смягчить вкус, добавьте к соусу пару измельченных зубчиков чеснока или немного свежей зелени в конце приготовления.

