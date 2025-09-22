«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 13:41

Пригрейте на кухне «Кобру»: самый вкусный рецепт соленых томатов

Пригрейте на кухне «Кобру»: самый вкусный рецепт соленых томатов Пригрейте на кухне «Кобру»: самый вкусный рецепт соленых томатов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аджика «Кобра» — не только яркое название, но и не менее яркий вкус. Этот острый соус станет главным акцентом зимнего стола и отлично дополнит любые заготовки, согревая теплом специй даже в самые холодные дни.

Секрет этой аджики — в идеальном балансе спелых томатов, хрена, чеснока и острого перца, который и дает ту самую «змеиную» жгучесть. Вам понадобятся: 1 кг красных помидоров, 0,5 кг болгарского перца, 300 г моркови, 200 г корня хрена, 200 г чеснока, 10–15 стручков острого перца (по желанию можно добавить или уменьшить количество), 200 мл масла, 150 г сахара, 100 г соли, лавровый лист, зелень кинзы, укропа и петрушки, а также специи по вкусу — базилик, молотый кориандр, черный перец.

Помидоры и перец на 5 минут опустите в кипящую воду, чтобы легко снять кожицу. Чеснок, хрен и зелень пропустите вместе через мясорубку. Все ингредиенты тщательно перемешайте, доведите массу до кипения и варите на тихом огне 40 минут. Готовую аджику разлейте по заранее стерилизованным баночкам и закатайте. Тогда вы получите уникальную заготовку на морозную зиму, хранится она в прохладном месте до года.

Попробуйте аджику «Кобра» и вы убедитесь, что она отлично сочетается с мясом, гарнирами и даже домашним хлебом. Этот соус подойдет для тех, кто любит экспериментировать с вкусами и ценит яркие ощущения. Пусть аджика «Кобра» согреет вас зимой, напомнит о лете и станет любимой специей среди ваших заготовок.

Ранее мы делились с вами неклассическим рецептом приготовления томатов на зиму.

томаты
помидоры
аджика
соусы
кухня
рецепты
простые рецепты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!
В ГД раскрыли, кто получит главную выгоду от конфискации активов России
Ургант показал редкое фото с дочерью
Обнаружена старейшая железная дорога со стандартной колеей
Адвокат высказался об идее лишать уклонистов приобретенного гражданства
«Давайте все будут бедными»: в РФ оценили идею урезать зарплаты главврачам
Политолог оценил признание Палестины западными странами
Житель ЯНАО пойдет под суд за повторное вождение в нетрезвом виде
Появилось видео с машинами, провалившимися под дорогу в Китае
Диброва сделала неожиданное признание о чувствах к старой подруге
Потерявшего глаз и почти оглохшего бойца могут вновь отправить на СВО
В Госдуме предложили новые льготы для приемных детей участников СВО
Стало известно, когда цена за доллар взлетит выше 100 рублей
Сибирячка терроризирует соседей, обвиняя их в создании COVID
Разбойника-рецидивиста с ножом задержали в Подмосковье
В Москве побит температурный рекорд
Игрок Ночной хоккейной лиги скончался во время матча в Москве
В Госдуме оценили идею подвергнуть цензуре песни Михаила Круга
В России обрушился рынок ввоза машин по параллельному импорту
Мужчину откусил голову токсичной змее и лег с ней спать
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.