Пригрейте на кухне «Кобру»: самый вкусный рецепт соленых томатов

Аджика «Кобра» — не только яркое название, но и не менее яркий вкус. Этот острый соус станет главным акцентом зимнего стола и отлично дополнит любые заготовки, согревая теплом специй даже в самые холодные дни.

Секрет этой аджики — в идеальном балансе спелых томатов, хрена, чеснока и острого перца, который и дает ту самую «змеиную» жгучесть. Вам понадобятся: 1 кг красных помидоров, 0,5 кг болгарского перца, 300 г моркови, 200 г корня хрена, 200 г чеснока, 10–15 стручков острого перца (по желанию можно добавить или уменьшить количество), 200 мл масла, 150 г сахара, 100 г соли, лавровый лист, зелень кинзы, укропа и петрушки, а также специи по вкусу — базилик, молотый кориандр, черный перец.

Помидоры и перец на 5 минут опустите в кипящую воду, чтобы легко снять кожицу. Чеснок, хрен и зелень пропустите вместе через мясорубку. Все ингредиенты тщательно перемешайте, доведите массу до кипения и варите на тихом огне 40 минут. Готовую аджику разлейте по заранее стерилизованным баночкам и закатайте. Тогда вы получите уникальную заготовку на морозную зиму, хранится она в прохладном месте до года.

Попробуйте аджику «Кобра» и вы убедитесь, что она отлично сочетается с мясом, гарнирами и даже домашним хлебом. Этот соус подойдет для тех, кто любит экспериментировать с вкусами и ценит яркие ощущения. Пусть аджика «Кобра» согреет вас зимой, напомнит о лете и станет любимой специей среди ваших заготовок.

