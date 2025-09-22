«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 12:00

Не дольше 15 минут: обалденные гнёзда с креветками и соусом песто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не дольше 15 минут: обалденные гнёзда с креветками и соусом песто. Это блюдо станет вашим секретным оружием для идеального ужина! Нежные макаронные гнёзда, сочные креветки и ароматный сливочно-чесночный соус с песто. Готовится за 15 минут, а вкус — как в лучшем итальянском ресторане!

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Макаронные гнёзда (паста типа nidi) — 250 г
  • Креветки очищенные — 200 г
  • Соус песто — 150 г
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Вода — 200 мл
  • Сыр твёрдый (пармезан) — 100 г
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Петрушка свежая — для подачи

Приготовление

  1. В глубокой сковороде разложите макаронные гнёзда. В каждое положите по 2–3 креветки и щепотку тёртого сыра. Смешайте воду, сливки, песто и измельчённый чеснок. Залейте гнёзда соусом.
  2. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на среднем огне 10–12 минут до готовности пасты. Перед подачей посыпьте петрушкой и дополнительным сыром. Подавайте сразу, пока ароматно парит! Идеально с бокалом белого вина.

Ранее мы готовили ресторанное блюдо дома! Паста с беконом и томатами под творожным сыром.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
