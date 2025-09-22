Не дольше 15 минут: обалденные гнёзда с креветками и соусом песто

Не дольше 15 минут: обалденные гнёзда с креветками и соусом песто. Это блюдо станет вашим секретным оружием для идеального ужина! Нежные макаронные гнёзда, сочные креветки и ароматный сливочно-чесночный соус с песто. Готовится за 15 минут, а вкус — как в лучшем итальянском ресторане!

Ингредиенты (на 2 порции)

Макаронные гнёзда (паста типа nidi) — 250 г

Креветки очищенные — 200 г

Соус песто — 150 г

Сливки 20% — 200 мл

Вода — 200 мл

Сыр твёрдый (пармезан) — 100 г

Чеснок — 3–4 зубчика

Петрушка свежая — для подачи

Приготовление

В глубокой сковороде разложите макаронные гнёзда. В каждое положите по 2–3 креветки и щепотку тёртого сыра. Смешайте воду, сливки, песто и измельчённый чеснок. Залейте гнёзда соусом. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на среднем огне 10–12 минут до готовности пасты. Перед подачей посыпьте петрушкой и дополнительным сыром. Подавайте сразу, пока ароматно парит! Идеально с бокалом белого вина.

