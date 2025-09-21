Томатная паста на зиму: все намыла и в блендер! Вкуснятина по-кубански — добавляю во все блюда

Хотите всегда иметь под рукой качественный томатный соус для борща, пиццы или пасты? Приготовьте домашнюю томатную пасту! Этот концентрированный продукт с насыщенным кисло-сладким вкусом станет настоящей находкой для вашей кухни. Готовится паста не так сложно, как кажется на первый взгляд, а результат превзойдёт все ожидания.

Для приготовления возьмите 5 килограммов спелых мясистых помидоров. Также понадобится 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки сахара и щепотка чёрного перца по желанию.

Начните с подготовки помидоров — тщательно вымойте их, удалите плодоножки и нарежьте на дольки. Пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.

Полученную массу перелейте в широкую кастрюлю. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока не выпарится лишняя жидкость. Это займёт примерно 1,5–2 часа.

Когда масса станет густой, добавьте соль, сахар и перец. Перемешайте и варите ещё 10–15 минут.

Разложите горячую пасту по стерилизованным банкам, закатайте. Переверните банки, укутайте в одеяло до полного остывания.

Храните в прохладном тёмном месте. Такая паста сохранит вкус свежих помидоров и придаст блюдам насыщенный аромат.

