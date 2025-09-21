«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 19:38

Томатная паста на зиму: все намыла и в блендер! Вкуснятина по-кубански — добавляю во все блюда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите всегда иметь под рукой качественный томатный соус для борща, пиццы или пасты? Приготовьте домашнюю томатную пасту! Этот концентрированный продукт с насыщенным кисло-сладким вкусом станет настоящей находкой для вашей кухни. Готовится паста не так сложно, как кажется на первый взгляд, а результат превзойдёт все ожидания.

Для приготовления возьмите 5 килограммов спелых мясистых помидоров. Также понадобится 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки сахара и щепотка чёрного перца по желанию.

Начните с подготовки помидоров — тщательно вымойте их, удалите плодоножки и нарежьте на дольки. Пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.

Полученную массу перелейте в широкую кастрюлю. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока не выпарится лишняя жидкость. Это займёт примерно 1,5–2 часа.

Когда масса станет густой, добавьте соль, сахар и перец. Перемешайте и варите ещё 10–15 минут.

Разложите горячую пасту по стерилизованным банкам, закатайте. Переверните банки, укутайте в одеяло до полного остывания.

Храните в прохладном тёмном месте. Такая паста сохранит вкус свежих помидоров и придаст блюдам насыщенный аромат.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

томаты
соусы
пасты
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Костроме семиклассник с камнем напугал вооруженного педофила и спас детей
Чубайс злит россиян, мигрантов в РФ заставят работать по-новому: что дальше
«Путь катастрофичен»: в ФРГ испугались последствий непризнания Палестины
Десятки тысяч человек пришли проститься с убитым сторонником Трампа
В европейской стране резко вырос спрос на бункеры
Поездка на мопеде обернулась для жительницы Курщины ранениями из-за ВСУ
Российские средства ПВО сбили более 20 дронов за четыре часа
Трамп признался в «странной» детской мечте
«Голос веры»: Дмитриев назвал наследие Кирка безграничным
Во Франции призвали к новому импульсу переговоров по Украине
«Необходимо разобраться»: Трамп сделал новое заявление по сектору Газа
Закуска, которая со стола исчезнет первой: маринованная капуста с грибами
В Москве лихач на моноколесе ехал за грузовиком и попал на видео
ABC: найдены «микроскопические» солдаты, убившие армию Наполеона в России
Конь из почетного караула короля Британии испражнился на глазах Трампа
В Италии назвали энергетическим самоубийством одно решение ЕС
Убивший трехлетнюю дочь житель Кубани раскрыл детали жуткого плана
Поездка в Киев, смена профессии, мнение об СВО: как живет Мария Пирогова
В Краснодарском крае продолжают поиски маленькой девочки
В Афганистане у главных ворот авиабазы Баграм произошел взрыв
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.