«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 08:00

Все остатки кабачков — в эту аджику: невероятная закатка не надоедает никогда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Все остатки кабачков — в эту аджику: невероятная закатка не надоедает никогда. Эта ароматная аджика станет вашей любимой заготовкой! Нежная текстура, сбалансированный вкус с легкой остротой и пикантностью чеснока. Идеально подходит к мясу, рыбе или просто на свежем хлебе.

Ингредиенты (2 пол-литровые банки)

  • Кабачки молодые — 500 г
  • Помидоры — 250 г
  • Перец болгарский — 80 г
  • Морковь — 80 г
  • Чеснок — 1 головка
  • Перец острый — 0.5-1 шт.
  • Паста томатная — 2 ст. л.
  • Масло растительное — 30 мл
  • Сахар — 20-30 г
  • Уксус 9% — 20 мл
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки, болгарский перец, морковь и помидоры пропустите через мясорубку. Переложите в кастрюлю, доведите до кипения и варите 20 минут, помешивая. Добавьте томатную пасту, масло, сахар, соль и мелко нарезанный острый перец (с семенами для остроты).
  2. Варите еще 10 минут. Введите измельченный чеснок, проварите 5 минут. Влейте уксус, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Разлейте по стерильным банкам, закатайте. Укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте до 1 года.

Ранее мы готовили салат из капусты «Зимний». Это летнее настроение в банке!

Читайте также
Готовим торт «Осень» с необычным кремом — аромат и вкус покорит даже гурманов
Общество
Готовим торт «Осень» с необычным кремом — аромат и вкус покорит даже гурманов
Смешала творог и яйца — на выходе хит! Немецкий творожный пирог — готовится на раз-два
Общество
Смешала творог и яйца — на выходе хит! Немецкий творожный пирог — готовится на раз-два
Бросьте семена на землю — и в мае вырастет цветущий ковер: его даже поливать не нужно
Общество
Бросьте семена на землю — и в мае вырастет цветущий ковер: его даже поливать не нужно
Кабачковая икра, которая покорила всю мою семью. Рецепт из Шотландии! Вкусно и просто
Общество
Кабачковая икра, которая покорила всю мою семью. Рецепт из Шотландии! Вкусно и просто
Эта аджика заменит все магазинные соусы: готовим на зиму
Общество
Эта аджика заменит все магазинные соусы: готовим на зиму
кабачки
аджика
закатки
домашние заготовки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатрия объяснила решение матери убить троих детей топором
Два подростка погибли при пожаре в Оренбургской области
Россиян предупредили о схеме с посылками, которую тестируют мошенники
«Враг ошеломлен»: бойцы использовали специальные накидки против ВСУ
Готовим минтай по-новому: сочно, полезно и очень быстро
Полиция раскрыла, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
Стало известно о провальной попытке ВСУ деблокировать бригады под Харьковом
«Подождите»: Нетаньяху пообещал жесткий ответ признавшим Палестину странам
Бойцы ВСУ попали в капкан, удар по Крыму: новости СВО к утру 22 сентября
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в октябре 2025-го
Океанолог предрек возможное исчезновение пляжного отдыха
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 сентября
Подлодка «Архангельск» ударила ракетой «Оникс» по целям в Баренцевом море
Российский нападающий помог «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Бостон»
Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
В России одобрили ужесточение мер против уклонистов
Острый перец в медовом маринаде на зиму: жгучий и сладкий одновременно!
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 сентября: инфографика
Жена осужденного экс-главы Сахалина по минимуму гасит миллионные штрафы
Свыше 100 дронов атаковали 10 российских регионов посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.