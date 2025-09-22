Все остатки кабачков — в эту аджику: невероятная закатка не надоедает никогда. Эта ароматная аджика станет вашей любимой заготовкой! Нежная текстура, сбалансированный вкус с легкой остротой и пикантностью чеснока. Идеально подходит к мясу, рыбе или просто на свежем хлебе.
Ингредиенты (2 пол-литровые банки)
- Кабачки молодые — 500 г
- Помидоры — 250 г
- Перец болгарский — 80 г
- Морковь — 80 г
- Чеснок — 1 головка
- Перец острый — 0.5-1 шт.
- Паста томатная — 2 ст. л.
- Масло растительное — 30 мл
- Сахар — 20-30 г
- Уксус 9% — 20 мл
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Кабачки, болгарский перец, морковь и помидоры пропустите через мясорубку. Переложите в кастрюлю, доведите до кипения и варите 20 минут, помешивая. Добавьте томатную пасту, масло, сахар, соль и мелко нарезанный острый перец (с семенами для остроты).
- Варите еще 10 минут. Введите измельченный чеснок, проварите 5 минут. Влейте уксус, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Разлейте по стерильным банкам, закатайте. Укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте до 1 года.
