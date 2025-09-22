Все остатки кабачков — в эту аджику: невероятная закатка не надоедает никогда

Все остатки кабачков — в эту аджику: невероятная закатка не надоедает никогда. Эта ароматная аджика станет вашей любимой заготовкой! Нежная текстура, сбалансированный вкус с легкой остротой и пикантностью чеснока. Идеально подходит к мясу, рыбе или просто на свежем хлебе.

Ингредиенты (2 пол-литровые банки)

Кабачки молодые — 500 г

Помидоры — 250 г

Перец болгарский — 80 г

Морковь — 80 г

Чеснок — 1 головка

Перец острый — 0.5-1 шт.

Паста томатная — 2 ст. л.

Масло растительное — 30 мл

Сахар — 20-30 г

Уксус 9% — 20 мл

Соль — по вкусу

Приготовление

Кабачки, болгарский перец, морковь и помидоры пропустите через мясорубку. Переложите в кастрюлю, доведите до кипения и варите 20 минут, помешивая. Добавьте томатную пасту, масло, сахар, соль и мелко нарезанный острый перец (с семенами для остроты). Варите еще 10 минут. Введите измельченный чеснок, проварите 5 минут. Влейте уксус, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Разлейте по стерильным банкам, закатайте. Укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте до 1 года.

