Посмотрите на его лицо: как выглядит победитель «Интервидения» из Вьетнама

Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» стал представитель Вьетнама Дык Фук. Он набрал 422 балла. Певец исполнил композицию Phù Đổng Thiên Vương о мифическом герое Вьетнама.

Дык Фук признавался журналистам после конкурса, что шокирован своей победой, ведь у него были «достойные и сильные соперники». Певец считает, что он занял первое место не без помощи российского исполнителя Shaman, который снял свою кандидату после исполнения песни.

Сейчас Дык Фук хочет выучить русский язык, написать композицию на нем и сделать дуэт с кем-нибудь из наших исполнителей.

Многие пользователи Сети отметили кукольную внешность исполнителя. Его сравнивают с корейскими поп-айдолами, у которых идеальная форма лица. Но Дык Фук не всегда так выглядел. В 2015 году он занял первое место во вьетнамской версии шоу «Голос» и столкнулся с хейтом в соцсетях. Соотечественники назвали его «самым некрасивым победителем конкурса».

В результате певец надолго ушел в тень. В 2017 году он принял участие в шоу Transformation Journey, где ему в течение пяти часов делали сложную пластическую операцию. Преобразившись, певец начал записывать новые песни, снимать клипы и обрел небывалую популярность во Вьетнаме. Сейчас Дык Фук находится в гармонии с собой, не спешит жениться, занимается творчеством.

