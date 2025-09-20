Помидоры в арбузе: старинный рецепт с невероятным вкусом

Этот удивительный способ засолки помидоров на зиму передается из поколения в поколение и до сих пор поражает своей оригинальностью. Арбузная корка становится естественной емкостью для засолки, придавая помидорам неповторимый аромат и легкую сладость.

Польза необычной заготовки

Помидоры, засоленные в арбузной корке, сохраняют максимум витаминов и минералов. Арбузные корки содержат ценные аминокислоты и пектин, которые естественным образом переходят в рассол. Такая закуска богата витамином C, калием и ликопином — мощным антиоксидантом. При этом блюдо получается менее соленым, чем при традиционной засолке.

Пошаговая инструкция приготовления

Ингредиенты: крупный спелый арбуз, 1 кг мелких помидоров, 2 л воды, 100 г соли, 4 зубчика чеснока, пучок укропа, 5-6 горошин черного перца.

Приготовление: разрежьте арбуз пополам и аккуратно выберите мякоть, оставив стенки толщиной 2-3 см. Промойте корки изнутри холодной водой. Помидоры вымойте и наколите зубочисткой в нескольких местах. Уложите в арбузную чашу слоями: помидоры, рубленый чеснок, укроп, перец.

Для рассола растворите соль в теплой воде и остудите. Залейте помидоры холодным рассолом так, чтобы он полностью их покрыл. Накройте второй половинкой арбуза или тарелкой, установите гнет. Оставьте при комнатной температуре на 3-4 дня, затем уберите в прохладное место.

Через неделю ароматные соленые помидоры на зиму с арбузом готовы! Они получаются хрустящими, с нежным арбузным послевкусием и станут украшением любого стола.

