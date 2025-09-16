Вяленые помидоры в духовке: простой пошаговый рецепт для запасливых хозяек

Вяленые помидоры в духовке зимой — отличный способ сохранить вкус и аромат лета на долгую холодную пору. Этот простой пошаговый рецепт поможет даже начинающим хозяйкам создать домашнюю заготовку, которая украсит не только будничные, но и праздничные блюда.

Для приготовления вяленых помидоров в духовке на зиму используйте всего несколько ингредиентов: спелые помидоры, соль, сахар, оливковое масло, чеснок и ароматные травы. Томаты нужно хорошо промыть, нарезать на половинки или четвертинки, аккуратно удалить семена и выложить на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Затем посыпьте помидоры солью, сахаром, сбрызните маслом, добавьте раздавленный чеснок и любимые травы: базилик, розмарин или чабрец — по вашему выбору.

Отправьте противень в заранее разогретую до температуры 100–120 градусов духовку. Процесс сушки занимает от 4 до 6 часов, потому время от времени заглядывайте в духовку и переворачивайте дольки для их равномерного приготовления. Вяленые помидоры в духовке готовы, когда они станут мягкими, но не хрупкими. Готовый продукт храните в стерилизованных банках, залив небольшим количеством масла.

Вяленые помидоры в духовке на зиму — это не только проверенная временем заготовка, но и прекрасное дополнение к пасте, бутербродам, салатам и пицце. Запасайтесь летом прямо сейчас, чтобы сделать зиму теплее и уютнее!

