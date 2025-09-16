Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 10:30

Вяленые помидоры в духовке: простой пошаговый рецепт для запасливых хозяек

Вяленые помидоры в духовке: простой пошаговый рецепт для запасливых хозяек Вяленые помидоры в духовке: простой пошаговый рецепт для запасливых хозяек Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вяленые помидоры в духовке зимой — отличный способ сохранить вкус и аромат лета на долгую холодную пору. Этот простой пошаговый рецепт поможет даже начинающим хозяйкам создать домашнюю заготовку, которая украсит не только будничные, но и праздничные блюда.

Для приготовления вяленых помидоров в духовке на зиму используйте всего несколько ингредиентов: спелые помидоры, соль, сахар, оливковое масло, чеснок и ароматные травы. Томаты нужно хорошо промыть, нарезать на половинки или четвертинки, аккуратно удалить семена и выложить на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Затем посыпьте помидоры солью, сахаром, сбрызните маслом, добавьте раздавленный чеснок и любимые травы: базилик, розмарин или чабрец — по вашему выбору.

Отправьте противень в заранее разогретую до температуры 100–120 градусов духовку. Процесс сушки занимает от 4 до 6 часов, потому время от времени заглядывайте в духовку и переворачивайте дольки для их равномерного приготовления. Вяленые помидоры в духовке готовы, когда они станут мягкими, но не хрупкими. Готовый продукт храните в стерилизованных банках, залив небольшим количеством масла.

Вяленые помидоры в духовке на зиму — это не только проверенная временем заготовка, но и прекрасное дополнение к пасте, бутербродам, салатам и пицце. Запасайтесь летом прямо сейчас, чтобы сделать зиму теплее и уютнее!

Ранее мы делились с вами рецептом укрепляющей иммунитет заготовки на зиму. Приятного аппетита!

кухня
кулинария
томаты
домашние заготовки
рецепты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.