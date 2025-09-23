В США раскрыли, чем чревата для Израиля аннексия Западного берега Иордана

Из-за аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан Израиль может испортить отношения с США, сообщила газета The Wall Street Journal. Кроме того, этот шаг вызовет критику среди арабских стран и подорвет возможности для заключения соглашений с Тель-Авивом.

Арабские государства предупредили, что аннексия [Израилем Западного берега] может подорвать соглашения, — говорится в сообщении.

Ранее Великобритания призвала Израиль воздержаться от аннексии Западного берега реки Иордан после признания Лондоном государственности Палестины. Глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер подчеркнула, что такое решение направлено на укрепление безопасности Израиля и интересов палестинцев.

До этого сообщалось, что руководства Австралии, Великобритании и Канады официально признали государственность Палестины. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив даст жесткий ответ признавшим Палестину странам на следующей неделе. По его словам, палестинское государство «никогда не появится».