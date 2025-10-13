В Казахстане стали использовать БПЛА для мониторинга нарушений на дорогах

Правоохранительные органы Казахстана стали использовать беспилотные летательные аппараты для фиксации нарушений правил дорожного движения на автотрассах, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. Он пояснил, что это является частью стремительной и серьезной цифровизации системы МВД, передает Sputnik.kz.

Мы приняли решение о применении беспилотников в своей деятельности. Эти дроны производятся у нас, на базе в Аршалы. Это казахстанское производство, — рассказал Саденов.

По его словам, такие аппараты могут стать частью воздушного патруля. Они держат заряд аккумулятора до четырех часов и могут пролетать расстояние до 80 км, передавать данные об обстановке на дорогах.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов на пресс-конференции «Вкалывают роботы, а не человек: Какие профессии могут заменить роботизация и ИИ?» сообщил, что солдаты на передовой будут заменены роботами в первую очередь. Он добавил, что в начале специальной военной операции никто не мог предположить, какое широкое применение получат в будущем беспилотники, передает корреспондент NEWS.ru.