13 октября 2025 в 23:05

В Казахстане стали использовать БПЛА для мониторинга нарушений на дорогах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Казахстана стали использовать беспилотные летательные аппараты для фиксации нарушений правил дорожного движения на автотрассах, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. Он пояснил, что это является частью стремительной и серьезной цифровизации системы МВД, передает Sputnik.kz.

Мы приняли решение о применении беспилотников в своей деятельности. Эти дроны производятся у нас, на базе в Аршалы. Это казахстанское производство, — рассказал Саденов.

По его словам, такие аппараты могут стать частью воздушного патруля. Они держат заряд аккумулятора до четырех часов и могут пролетать расстояние до 80 км, передавать данные об обстановке на дорогах.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов на пресс-конференции «Вкалывают роботы, а не человек: Какие профессии могут заменить роботизация и ИИ?» сообщил, что солдаты на передовой будут заменены роботами в первую очередь. Он добавил, что в начале специальной военной операции никто не мог предположить, какое широкое применение получат в будущем беспилотники, передает корреспондент NEWS.ru.

