Карпин высказался о смене спортивного гражданства Хайкиным Карпин заявил, что ничего не знает о смене спортивного гражданства Хайкиным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не имеет информации по поводу смены спортивного гражданства вратарем Никитой Хайкиным. По его словам, даже если так, то это личное решение спортсмена, передает ТАСС.

Если человек принял такое решение, то окей, — отметил он.

Карпин добавил, что лично с Хайкиным не общался. Новость о гражданстве дошла до него от тренера вратарей Виталия Кафанова.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин решил отказаться от российского спортивного гражданства. По информации канала, он хочет выступать за Норвегию. Как сообщает Sport Baza, Хайкин отклонил все запросы об игре за сборную России. Футболист прошел языковые тесты для получения документа, который оформляют по ускоренной системе.

Тем временем генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что министр спорта России Михаил Дегтярев обладает достаточными полномочиями, чтобы не согласовать кандидатуру главного тренера Валерия Карпина. Однако он подчеркнул, что процедура носит формальный характер.