Стало известно, как исполнитель теракта против офицера МО получил бомбу

Предполагаемый исполнитель теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ во время дачи показаний сообщил, что бомбу ему передали через дрон. По данным ФСБ, которые приводит ТАСС, взрывное устройство было заложено в велосипед, который разминировали при помощи робота-сапера.
Эту бомбу, чтобы приготовить, они отправили мне через дрон. Потом приказали мне бомбу подготовить и около подъезда поставить, — рассказал он.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила в Москве убийство офицера Минобороны при сотрудничестве спецслужб Украины и «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным Центра общественных связей, были задержаны три россиянина, скрывшие следы преступления, и исполнитель теракта — выходец из Центральной Азии.
По данным ЦОС ФСБ, предполагаемый исполнитель теракта был завербован украинскими спецслужбами через Саидакбара Гуломова 1979 года рождения. Мужчина находится в международном розыске по линии России и Узбекистана.