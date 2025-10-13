Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 10:18

Стало известно, как исполнитель теракта против офицера МО получил бомбу

Бомбу исполнителю теракта против сотрудника Минобороны РФ передали через БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Предполагаемый исполнитель теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ во время дачи показаний сообщил, что бомбу ему передали через дрон. По данным ФСБ, которые приводит ТАСС, взрывное устройство было заложено в велосипед, который разминировали при помощи робота-сапера.

Эту бомбу, чтобы приготовить, они отправили мне через дрон. Потом приказали мне бомбу подготовить и около подъезда поставить, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила в Москве убийство офицера Минобороны при сотрудничестве спецслужб Украины и «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным Центра общественных связей, были задержаны три россиянина, скрывшие следы преступления, и исполнитель теракта — выходец из Центральной Азии.

По данным ЦОС ФСБ, предполагаемый исполнитель теракта был завербован украинскими спецслужбами через Саидакбара Гуломова 1979 года рождения. Мужчина находится в международном розыске по линии России и Узбекистана.

Москва
БПЛА
теракты
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп объявил о завершении военного конфликта
Оверчук рассказал о совместном проекте России, Азербайджана и Ирана
Легенда советской кухни: торт «Мишка на Севере»
В Тель-Авиве появился баннер к прибытию Трампа в Израиль
Симоньян показала их с Тиграном Кеосаяном песню
Гороскоп на 13 октября: Овнам нужен тихий вечер, Близнецам нужна дипломатия
«Может кончиться плохо для всех»: Медведев о поставках Киеву Tomahawk
Медведев высмеял новую угрозу Трампа в адрес Путина
Медведев нашел для Зеленского новое прозвище
Стало известно об обходе кол-центрами закона о маркировке звонков
Юрист объяснил, могут ли дети Пугачевой получить российские паспорта
Участник трех Олимпиад Белявский раскрыл свои планы на будущее
Павлу Дурову может грозить штраф после поездки в Казахстан
Политолог оценил вероятность исчезновения Украины как государства
«Приходится перемалывать»: Пушилин описал бои на Добропольском выступе
Вкус детства на завтрак: творожная запеканка с манкой по советскому рецепту
На Западе объяснили необходимость России для безопасности Европы
Пушилин заявил о «проломе» обороны ВСУ в Днепропетровской области
Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль
ФСБ связала теракт в Москве против офицера с убийством генерала Кириллова
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.