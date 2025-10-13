Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 12:20

Тариф на МСД в часы пик повышен до 10 рублей за участок

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик в будние дни проиндексирована до 10 рублей за участок, сообщили в столичном департаменте транспорта. В остальное время проезд по МСД остается бесплатным, а транзитный тариф в 950 рублей не изменился.

Чтобы ваши поездки оставались такими же быстрыми, комфортными и прогнозируемыми по времени, с 13 октября стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — будет проиндексирована на три рубля — до 10 рублей за участок. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда — 950 рублей — не изменится, — говорится в сообщении.

Бесплатно пользуются МСД машины экстренных служб, почта, коммунальная техника, общественный транспорт, школьные автобусы, а также такси с лицензией Москвы и Подмосковья. Все поездки за сутки суммируются, и единый счет выставляется в течение пяти дней. Оплатить его можно через официальные ресурсы: сайт МСД, приложения «Парковки России», «Яндекс Карты», «Навигатор», портал «Госуслуги» и банковские приложения с привязкой к автомобилю.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на такси в Москве и Санкт-Петербурге на 20–35% к 2026–2027 году. Причиной повышения станет новый закон о локализации, требующий от перевозчиков использовать автомобили только российского производства. В результате средняя стоимость поездки может достичь 1100–1250 рублей.

Москва
проезд
индексации
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр рассказала, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Как правильно заваривать шиповник: рецепты, которые сохраняют витамины
Психиатр перечислила основные признаки депрессии у ребенка
Стало известно, какие важные для ЕС темы Каллас может поднять в Киеве
Экономист раскрыл новую мошенническую схему с лже-сотрудниками ФНС
В Кремле объяснили слова Медведева о поставках ракет Tomahawk
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.