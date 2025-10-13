Тариф на МСД в часы пик повышен до 10 рублей за участок

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик в будние дни проиндексирована до 10 рублей за участок, сообщили в столичном департаменте транспорта. В остальное время проезд по МСД остается бесплатным, а транзитный тариф в 950 рублей не изменился.

Чтобы ваши поездки оставались такими же быстрыми, комфортными и прогнозируемыми по времени, с 13 октября стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — будет проиндексирована на три рубля — до 10 рублей за участок. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда — 950 рублей — не изменится, — говорится в сообщении.

Бесплатно пользуются МСД машины экстренных служб, почта, коммунальная техника, общественный транспорт, школьные автобусы, а также такси с лицензией Москвы и Подмосковья. Все поездки за сутки суммируются, и единый счет выставляется в течение пяти дней. Оплатить его можно через официальные ресурсы: сайт МСД, приложения «Парковки России», «Яндекс Карты», «Навигатор», портал «Госуслуги» и банковские приложения с привязкой к автомобилю.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на такси в Москве и Санкт-Петербурге на 20–35% к 2026–2027 году. Причиной повышения станет новый закон о локализации, требующий от перевозчиков использовать автомобили только российского производства. В результате средняя стоимость поездки может достичь 1100–1250 рублей.