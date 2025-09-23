Еще один аэропорт прекратил работу из-за БПЛА вслед за гаванью Копенгагена Аэропорт Осло временно перестал обслуживать авиарейсы из-за БПЛА в небе

Воздушное пространство над аэропортом Осло в Норвегии временно закрыли из-за обнаруженных в небе беспилотников, сообщает Verdens Gang со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций воздушной гавани Монику Фастинг. По ее словам, несколько самолетов кружат над городом, а часть рейсов уже перенаправили в другие аэропорты.

По данным сервиса FlightRadar, проблема затронула примерно 12-14 рейсов. Так, один из самолетов, направлявшийся из Бергена, сейчас возвращается во Флесланн. Сроков открытия воздушного пространства пока нет. Представители авиагавани уточнили, что если ограничения снимут в ближайшие часы, то рейсы будут выполняться по обычному расписанию.

Ранее сообщалось, что в Осло после появления крупных неопознанных летательных аппаратов над военными объектами были задержаны двое граждан Сингапура. Их подозревают в причастности к инциденту. Как отметил начальник оперативного отдела полиции города Эйвинд Хаммерсвольд, БПЛА обнаружили силы обороны.

До этого аэропорт Копенгагена временно закрыли из-за якобы неопознанных беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Около 35 рейсов пришлось перенаправить в альтернативные аэропорты. Причина появления дронов и их принадлежность устанавливаются.