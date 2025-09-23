«Интервидение-2025»
Эрдоган указал НАТО, как надо общаться с Россией и Украиной

Эрдоган заявил, что в НАТО должны брать пример с российско-турецких отношений

Страны НАТО должны брать пример из модели отношений, которую Анкара выстраивает с Россией и Украиной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News. Он акцентировал внимание на необходимости мирного урегулирования конфликтов.

НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине, — сказал глава государства.

Ранее Эрдоган в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН заявил, что Организация Объединенных Наций требует проведения реформы, поскольку не справляется с современными вызовами. По словам лидера, нынешняя структура организации, созданная 80 лет назад, является недостаточной для решения актуальных международных проблем.

Президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с Эрдоганом, запланированную на 25 сентября. Американский лидер охарактеризовал отношения со своим коллегой как «очень хорошие». Трамп уточнил, что стороны сотрудничают в области масштабных закупок самолетов Boeing.

