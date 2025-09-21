Закатываю банками на зиму: морковь по-корейски — хранится без потери вкуса

Морковь по-корейски — это идеальная закуска на зиму, которая сохраняет хрусткость и насыщенный вкус. Ее преимущества: длительное хранение без потери вкуса, яркий пряный аромат.

Вкус этой моркови — это гармония остроты перца, кислинки уксуса, сладости моркови и пряностей. Этот салат подходит к мясу, рыбе, а также прекрасен как самостоятельная закуска. Закатываю банками на зиму!

Рецепт: натрите 1 кг моркови на специальной терке для корейской моркови. Добавьте 1 измельченный зубчик чеснока, 1 ч. л. молотого красного перца, 1 ч. л. кориандра, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли. Перемешайте и оставьте на 15 минут. Влейте 100 мл растительного масла, разогретого с щепоткой семян кунжута, и 50 мл уксуса. Плотно уложите морковь в стерильные банки, закройте крышками.

Храните в прохладном месте — через сутки закуска готова. Это блюдо станет хитом любого застолья.

