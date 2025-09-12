Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025

Аджика из яблок «Пикантная»: эта заготовка заменит все соусы в холодильнике

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аджика из яблок «Пикантная» — заготовка на зиму, которая сочетает в себе сладость фруктов, остроту перца и аромат пряностей, оставляя глубокое послевкусие чеснока и хрена. Она заменит все соусы в холодильнике.

Для приготовления пропустите через мясорубку 2 кг кисло-сладких яблок (например, антоновка), 1 кг болгарского перца, 500 г острого перца (по желанию), 300 г чеснока и 200 г корня хрена. Добавьте 200 г сахара, 100 г соли, 500 мл томатной пасты и 200 мл растительного масла. Тщательно перемешайте, доведите до кипения и варите на медленном огне 40 минут, постоянно помешивая.

Разлейте горячую аджику по стерильным банкам и закатайте. Этот соус идеально подходит к мясу, рыбе, макаронам и даже как намазка на бутерброды. Он не только разнообразит зимний рацион, но и укрепит иммунитет благодаря высокому содержанию витаминов и фитонцидов.

Ранее стало известно, как замариновать острые баклажаны — закуска для зимних застолий.

аджика
рецепты
соус
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
