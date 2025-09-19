Самса с куриной печенью: быстрый рецепт со слоеным тестом

Делимся рецептом самсы с куриной печенью. Это быстрый вариант со слоеным тестом. Непривычная, но невероятно вкусная и бюджетная альтернатива классической выпечке. Нежнейшая начинка с легкой паштетной текстурой в сочетании с хрустящим слоеным тестом никого не оставит равнодушным. Это блюдо идеально подойдет как к семейному чаепитию, так и к приему гостей.

Ингредиенты

Слоеное дрожжевое тесто — 400 г

Куриная печень — 300 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Яичный желток — 1 шт.

Вода — 1 ст. л.

Кунжут — по вкусу

Приготовление

Разморозьте тесто при комнатной температуре. Куриную печень промойте, удалите прожилки и обсушите. Лук и морковь очистите и мелко нарежьте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте до мягкости. Выложите печень, посолите, поперчите и обжаривайте всё вместе 7–10 минут до готовности. Дайте начинке полностью остыть и измельчите блендером или мясорубкой. Раскатайте тесто, нарежьте на квадраты, выложите начинку и защипните края треугольником. Выложите самсу на противень с пергаментом швом вниз. Смешайте желток с водой, смажьте самсу и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180–190 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

