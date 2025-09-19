Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 13:00

Самса с куриной печенью: быстрый рецепт со слоеным тестом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Делимся рецептом самсы с куриной печенью. Это быстрый вариант со слоеным тестом. Непривычная, но невероятно вкусная и бюджетная альтернатива классической выпечке. Нежнейшая начинка с легкой паштетной текстурой в сочетании с хрустящим слоеным тестом никого не оставит равнодушным. Это блюдо идеально подойдет как к семейному чаепитию, так и к приему гостей.

Ингредиенты

  • Слоеное дрожжевое тесто — 400 г
  • Куриная печень — 300 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Вода — 1 ст. л.
  • Кунжут — по вкусу

Приготовление

  1. Разморозьте тесто при комнатной температуре. Куриную печень промойте, удалите прожилки и обсушите. Лук и морковь очистите и мелко нарежьте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте до мягкости. Выложите печень, посолите, поперчите и обжаривайте всё вместе 7–10 минут до готовности. Дайте начинке полностью остыть и измельчите блендером или мясорубкой.
  2. Раскатайте тесто, нарежьте на квадраты, выложите начинку и защипните края треугольником. Выложите самсу на противень с пергаментом швом вниз. Смешайте желток с водой, смажьте самсу и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180–190 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ране мы готовили пирожки «Слоенки» с рисом и фаршем! Пробуйте — это настоящие вкусняшки.

тесто
печень
самса
курица
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.