Капустный деликатес со свеклой: обалденная маринованная закуска! Это блюдо сочетает в себе сочность капусты, сладость свеклы и пикантность чеснока. Идеальная закуска, которая готовится быстро, а исчезает с тарелок еще быстрее.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 1 кочан

Свекла — 1 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Перец болгарский — 1 шт.

Перец черный горошком — 1 ч. л.

Масло подсолнечное нерафинированное — 100 мл

Для рассола (на 1 л)

Вода — 1 л

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Уксус 9% — 2 ст. л.

Приготовление

Капусту нарежьте квадратами 3-4 см, свеклу и болгарский перец соломкой, чеснок пластинами. На дно банки выложите часть свеклы, чеснока и перца горошком. Плотно уложите капусту, переслаивая оставшимися свеклой, чесноком и болгарским перцем. Для рассола вскипятите воду с солью и сахаром, снимите с огня и добавьте уксус. Залейте капусту горячим рассолом, сверху влейте подсолнечное масло. Накройте банку салфеткой и оставьте при комнатной температуре на 12 часов. Затем уберите в холодильник — через 2-3 часа закуска готова к подаче.

