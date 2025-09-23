Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 17:00

Капустный деликатес со свеклой: обалденная маринованная закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустный деликатес со свеклой: обалденная маринованная закуска! Это блюдо сочетает в себе сочность капусты, сладость свеклы и пикантность чеснока. Идеальная закуска, которая готовится быстро, а исчезает с тарелок еще быстрее.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 1 кочан
  • Свекла — 1 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Перец черный горошком — 1 ч. л.
  • Масло подсолнечное нерафинированное — 100 мл

Для рассола (на 1 л)

  • Вода — 1 л
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Уксус 9% — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Капусту нарежьте квадратами 3-4 см, свеклу и болгарский перец соломкой, чеснок пластинами. На дно банки выложите часть свеклы, чеснока и перца горошком. Плотно уложите капусту, переслаивая оставшимися свеклой, чесноком и болгарским перцем.
  2. Для рассола вскипятите воду с солью и сахаром, снимите с огня и добавьте уксус. Залейте капусту горячим рассолом, сверху влейте подсолнечное масло. Накройте банку салфеткой и оставьте при комнатной температуре на 12 часов. Затем уберите в холодильник — через 2-3 часа закуска готова к подаче.

Ранее мы готовили горячие бутерброды с крабовыми палочками. Гкуснятина на завтрак или перекус.

капуста
свекла
маринад
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
