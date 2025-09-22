Слойки-рулетики с ветчиной и сыром: готовятся за 15 минут, а исчезают со стола мгновенно

Слойки-рулетики с ветчиной и сыром: готовятся за 15 минут, а исчезают со стола мгновенно! Идеальная закуска для праздника или фуршета! Хрустящее слоёное тесто, ароматная начинка с ветчиной и сыром, золотистая кунжутная корочка.

Ингредиенты

Тесто слоёное дрожжевое — 500 г

Ветчина — 200 г

Сыр твёрдый — 150 г

Укроп свежий — 3-4 веточки

Майонез — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Кунжут — 1 ст. л.

Приготовление

Тесто раскатайте в прямоугольный пласт. Ветчину и сыр натрите на крупной терке. Укроп мелко порубите, смешайте с майонезом. Смажьте тесто майонезной смесью, равномерно распределите ветчину и сыр. Плотно сверните рулет, защипните край. Нарежьте на порционные кусочки толщиной 3-4 см. Выложите на пергамент, смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 200 °C до золотистого цвета. Подавайте тёплыми. Идеально с овощным салатом или чаем.

