Готовим необычные творожные гренки с яблоками: сладкий завтрак за 15 минут — без хлопот и танцев с бубном

Хотите удивить близких необычным завтраком? Приготовьте аппетитные гренки с яблоками и творожной массой! Это необычное сочетание сладкого и солёного покорит ваше сердце с первого кусочка. Хрустящая корочка, нежная творожная начинка и ароматные яблоки — что может быть лучше для утреннего перекуса? А готовится всё проще простого!

Для приготовления возьмите несколько ломтиков тостового хлеба, порцию творожной массы (можно с курагой), половину яблока, щепотку молотой корицы. Для обмакивания понадобится одно яйцо и столовая ложка молока. Также подготовьте одно варёное яйцо и немного готового мяса (например, отварной язык) для украшения.

Начните с подготовки начинки: намажьте ломтик хлеба творожной массой. Тонко нарежьте яблоко и выложите поверх творога. Посыпьте корицей для аромата. Накройте вторым ломтиком хлеба.

В миске взбейте яйцо с молоком до однородности. Опустите сэндвич в яичную смесь с обеих сторон, чтобы хлеб хорошо пропитался. Обжарьте гренки на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими, украсив свежими фруктами.

