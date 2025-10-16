Превратила обычный батон в шедевр! Хрустящие гренки с картофелем — очень вкусный и простой завтрак

Гренки с картофелем — это тот самый случай, когда из простейших ингредиентов получается невероятно вкусное, сытное и аппетитное блюдо. Идеально подходящее для быстрого завтрака или легкого ужина, оно сочетает в себе хрустящую поджаренную корочку хлеба и нежную картофельную начинку с ароматом свежего укропа. Эти гренки выглядят настолько привлекательно, что вызывают аппетит одним своим видом, а их доступность делает рецепт настоящей палочкой-выручалочкой. Подавайте их горячими со сметаной, любимым соусом или свежими овощами — и вы получите заряд бодрости и отличного настроения на долгое время.

Приготовление

Для приготовления вам понадобится: 4–8 ломтиков хлеба, 2 средние картофелины, 1 яйцо, 2 веточки укропа, 5 ст. л. растительного масла, соль и молотый черный перец по вкусу. Картофель отварите в мундире до готовности, очистите и разомните в пюре. Добавьте яйцо, мелко нарубленный укроп, соль и перец, тщательно перемешайте. На ломтики хлеба равномерно выложите картофельную массу. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжаривайте гренки картофельной стороной вниз на среднем огне 4–5 минут до золотистой корочки. Затем переверните и обжарьте с другой стороны 1–2 минуты. Подавайте сразу же, пока гренки хрустящие и горячие.

