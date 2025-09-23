Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:08

Секрет вкусной тушеной капусты: добавьте это, и получится идеальный ужин

Тушеная капуста с курицей и грибами — это блюдо, которое согревает и дарит сытость. Оно получается одновременно нежным и сытным, а благодаря грибам и томатному соусу приобретает особый аромат. Такой ужин легко приготовить даже в будний день, не тратя много времени.

Для приготовления понадобятся: капуста 600 г, куриное филе 400 г, шампиньоны 200 г, томатный соус 2 ст. л., вода 50 мл, соль и специи по вкусу. Куриное филе нарезать небольшими кубиками, шампиньоны тонкими пластинами, а капусту нашинковать. В глубокой сковороде или сотейнике сначала обжарить курицу до изменения цвета, затем добавить капусту. Тушить все вместе около 10 минут, пока капуста не осядет и не станет мягче.

После этого добавить грибы и готовить еще 5–10 минут. Когда продукты немного подрумянятся и выпустят сок, влить воду и добавить томатный соус. Посолить, всыпать любимые специи — подойдет смесь сушеных трав, паприка или черный перец. Все тщательно перемешать, накрыть крышкой и тушить на медленном огне до полной готовности капусты и курицы.

Блюдо получается очень аппетитным: курица остается сочной, грибы придают насыщенность, а капуста пропитывается ароматным соусом. Такое сочетание может стать отличным вариантом для сытного ужина или теплого семейного обеда. Подавать его можно как самостоятельное блюдо или с кусочком свежего хлеба.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями.

