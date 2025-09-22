Пушистые как облака: секрет идеальных творожных пончиков — попробовали раз и теперь готовим постоянно

Творожные пончики представляют собой нежную и воздушную выпечку, которая отличается особой мягкостью и приятным вкусом. Эти пончики готовятся быстро и просто, что делает их идеальным выбором для завтрака или вечернего чаепития. Сочетание творога и минимального набора ингредиентов обеспечивает прекрасный результат даже у начинающих кулинаров.

Для приготовления потребуется: 400 граммов мягкого творога, 2 яйца, 4 столовые ложки сахара, щепотка соли, 2 столовые ложки сметаны, 250–270 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, растительное масло для жарки и сахарная пудра для посыпки. Творог протирают через сито или измельчают блендером для однородности. Добавляют яйца, сахар, соль и сметану, тщательно перемешивают. Просеивают муку с разрыхлителем и постепенно вводят в творожную массу. Замешивают мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Дают тесту отдохнуть 15–20 минут под полотенцем. Формируют небольшие шарики или колечки, слегка приплюснув их. Обжаривают в разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне.

Готовые пончики выкладывают на бумажные полотенца для удаления излишков масла. Посыпают сахарной пудрой или корицей по желанию. Секрет идеальных пончиков заключается в консистенции теста — оно должно быть мягким, но достаточно плотным для формирования. Важно не переусердствовать с мукой, иначе пончики получатся плотными. Творог лучше использовать средней жирности для сочности и нежности готового изделия. Подают пончики теплыми с вареньем, сгущенным молоком или свежими ягодами.

