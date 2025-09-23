«Подземный десант» в деле. Как ВС РФ берут Купянск: наступление 23 сентября

В Минобороны России рассказали, как ВС РФ берут Купянск. Какова текущая обстановка на участке, как развивается российское наступление сегодня, 23 сентября 2025 года, где ВСУ зажимают в клещи?

Как ВС РФ берут Купянск: наступление 23 сентября

Российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ в Купянске с северной и западной стороны, взяв ее в полукольцо; продолжаются действия по блокированию украинских подразделений с южной стороны, сообщили в пресс-службе МО.

«Среди них (украинской группировки. — NEWS.ru) националисты из отряда „Фрайкор“, террористы „Русского добровольческого корпуса“ (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) и военнослужащие спецназа ГУР», — уточнили в ведомстве.

Всего заблокировано до 700 человек личного состава ВСУ, из них более двух с половиной сотен уже уничтожены; из 8667 зданий взято под контроль 5667, заявили в Минобороны.

«При этом только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли свыше 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов», — подчеркнули в МО.

«ВСУ четко и планомерно зажимают в клещи, украинской группировке в Купянске осталось недолго», — комментируют ситуацию в Сети.

Как действует «подземный десант»

В министерстве отметили, что в ходе наступления российские штурмовые группы, подразделения разведки, артиллерии, БПЛА и РЭБ действовали комплексно; огневое поражение осуществлялось в едином разведывательно-ударном контуре.

«Успеху также способствовала тактика „подземного десанта“, действующего через инженерные коммуникации», — добавили в МО.

Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ, в том числе украинские источники, заявили, что ВС РФ закрепились в Купянске путем переброски подразделений по подземной трубе. Утверждалось, что российская сторона построила целую логистическую артерию со входом в районе Лимана Первого. Источники отметили, что для передвижения используются специальные лежаки на колесах и электросамокаты, где позволяет высота; маршрут занимает около четырех дней, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии.

«Таким образом, организованные группы без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в лес, который контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги», — писали украинские источники.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Почему Купянск так важен

Купянск — важный логистический центр, где пересекаются железнодорожные и автомобильные дороги: станции Купянск-Узловой, Купянск-Сортировочный и трассы Т-2109 и Р-07; через город проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол, заявили в МО.

«В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города. Купянск расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск», — объяснили в ведомстве.

ВСУ превратили Купянск в мощный укрепрайон, установили огневой контроль над подступами к городу — ключевыми дорогами и переправами через Оскол; каждое здание в городе представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку.

Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев; откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки «Север» с севера; позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР, что ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе, заявили в Минобороны.

